Украинцев заставят установить дома второй счетчик электроэнергии: кого это касается

Владельцам частных домов напомнили о правилах учета электроэнергии. В одних случаях достаточно стандартного прибора, в других придется устанавливать отдельный счетчик, иначе грозят штрафы. Об этом пишет «Эксперт».

Что известно

Базовое правило в Украине простое: один адрес, один дом, один счетчик. Этого достаточно, пока электроэнергия идет исключительно на бытовые нужды — освещение, бытовая техника, обогрев.

Количество зданий на участке значения не имеет. Жилой дом, летняя кухня, гараж, хозяйственные помещения можно подключать к одному прибору учета, если владелец пользуется ими для себя. Энергетики отмечают, что дополнительный счетчик для обычного домохозяйства не нужен.

Ситуация меняется, как только электричество начинает приносить доход. Магазин в пристройке, мастерская, парикмахерская, офис или любая другая предпринимательская деятельность автоматически переводят часть потребления в небытовую категорию. Именно тогда владельца обязывают установить второй прибор учета.

Причина сугубо денежная. Тарифы для бизнеса и населения отличаются, и обычно коммерческий обходится дороже. Энергокомпании хотят видеть четкую границу — где владелец просто кипятит чайник, а где зарабатывает деньги.

Тем, кто работает из дома за ноутбуком, паниковать не стоит. Удаленная работа сама по себе не требует отдельного прибора. А вот появление профессионального оборудования, производственных мощностей или полноценного бизнеса под одной крышей с жильем уже меняет статус потребителя.

Логика проста. Если электричество идет на прибыль, его учет должен вестись отдельно. Иначе к дополнительным расходам добавятся еще и вопросы от контролирующих органов.