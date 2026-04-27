27 апреля 2026, 18:34

Украинцев заставят установить дома второй счетчик электроэнергии: кого это касается

Владельцам частных домов напомнили о правилах учета электроэнергии. В одних случаях достаточно стандартного прибора, в других придется устанавливать отдельный счетчик, иначе грозят штрафы. Об этом пишет «Эксперт».

Что известно

Базовое правило в Украине простое: один адрес, один дом, один счетчик. Этого достаточно, пока электроэнергия идет исключительно на бытовые нужды — освещение, бытовая техника, обогрев.

Количество зданий на участке значения не имеет. Жилой дом, летняя кухня, гараж, хозяйственные помещения можно подключать к одному прибору учета, если владелец пользуется ими для себя. Энергетики отмечают, что дополнительный счетчик для обычного домохозяйства не нужен.

Ситуация меняется, как только электричество начинает приносить доход. Магазин в пристройке, мастерская, парикмахерская, офис или любая другая предпринимательская деятельность автоматически переводят часть потребления в небытовую категорию. Именно тогда владельца обязывают установить второй прибор учета.

Причина сугубо денежная. Тарифы для бизнеса и населения отличаются, и обычно коммерческий обходится дороже. Энергокомпании хотят видеть четкую границу — где владелец просто кипятит чайник, а где зарабатывает деньги.

Тем, кто работает из дома за ноутбуком, паниковать не стоит. Удаленная работа сама по себе не требует отдельного прибора. А вот появление профессионального оборудования, производственных мощностей или полноценного бизнеса под одной крышей с жильем уже меняет статус потребителя.

Логика проста. Если электричество идет на прибыль, его учет должен вестись отдельно. Иначе к дополнительным расходам добавятся еще и вопросы от контролирующих органов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Oleg Babii
27 апреля 2026, 19:49
Через одинаковые цены к высоким зарплатам
Aleksandr09
27 апреля 2026, 19:59
Електроенергію в Україні виробляють переважно державні атомні електростанції (понад 50−60%). Поточні операційні витрати на виробництво атомної електроенергії є низькими — приблизно 0,7 грн за кВт·год. Зеленський: Всі АЕС України є державними і належать народу
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами