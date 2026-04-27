Украина и Норвегия запускают совместное производство mid-strike дронов

Украина и Норвегия запускают первое совместное производство украинских беспилотников. Планируется изготовить несколько тысяч дронов mid-strike на территории Норвегии. Вся продукция, произведенная в рамках проекта, будет передана Силам обороны Украины, говорится в сообщении Минобороны.

Что известно о проекте

Проект будет профинансирован норвежской стороной за счет дополнительных средств, которые направляют дополнительно к ранее предусмотренным $7 млрд. оборонной поддержки Украины в 2026 году.

Соответствующее соглашение подписали в Киеве посол Норвегии в Украине Ларс Рагнар Аалеруд Гансен и заместитель Министра обороны Украины по европейской интеграции Сергей Боев.

Соглашение открывает возможность масштабирования производства украинских технологий, уже доказавших свою эффективность на поле боя, и усиления оборонных возможностей обеих стран.

Более $1,5 млрд на закупку украинского вооружения в 2026 году

В этом году Норвегия в целом планирует направить более $1,5 млрд на закупку вооружения украинского производства для Сил обороны Украины.

«Благодарю Норвегию за системную поддержку и фокус именно на тех способностях, которые критически нужны Украине. Проекты совместного производства и базового гарантированного обеспечения бригад дронами непосредственно усиливают наши силы на поле боя. Норвегия получает возможность производить технологии, доказавшие свою эффективность, а Украина — дроны, необходимые для перехвата инициативы на фронте. Это настоящее win-win партнерство», — отметил министр обороны Украины Михаил Федоров.

Первые поставки дронов к лету

Ожидается, что первые системы, сделанные в Норвегии, будут переданы Силам обороны Украины уже к лету этого года.

Соглашение также предусматривает развитие комплексного промышленного сотрудничества, включая проведение исследований.

«Поддержка борьбы Украины — это самое важное, что мы делаем для безопасности Норвегии. Это сотрудничество, которое выгодно обеим странам. Это важный и конкретный шаг к углублению норвежско-украинского сотрудничества, который одновременно укрепляет оборонную промышленность Норвегии и позволяет Украине производить дроны в безопасных условиях на территории Норвегии», — подчеркнул Министр обороны Норвегии Торе Оншуус Сандвик.

По его словам, опыт, полученный в рамках этого проекта, позволит Норвегии наращивать производственные возможности по критически важному направлению.