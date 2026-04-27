Теневой оборот в 18 млрд грн: как семейный конвертцентр помогал компаниям уклоняться от уплаты налогов

Правоохранители раскрыли крупную межрегиональную группировку, специализировавшуюся на отмывании денег и содействии бизнесу в уклонении от уплаты налогов. По предварительным подсчетам, через счета злоумышленников было проведено фиктивных операций на миллиарды гривен, что нанесло государственному бюджету ущерб в миллионы гривен. Об этом сообщает пресс-служба Полтавской областной прокуратуры 27 апреля.

Механизм фиктивных транзакций

Злоумышленники организовали нелегальную финансовую структуру (так называемый конвертационный центр), которая позволяла бизнесу незаконно минимизировать налоговую нагрузку. Схема работала за счет подделки документов: предприятиям-клиентам оформляли документы на якобы приобретенные товары или услуги (преимущественно фигурировало топливо), которых в реальности не существовало. Благодаря таким искусственным расходам реальный бизнес скрывал прибыль и уменьшал сумму налога на добавленную стоимость (НДС), который должен был поступить в казну.

Безналичные средства, которые компании перечисляли в качестве оплаты за эти фиктивные услуги, организаторы схемы обналичивали через подконтрольные пункты обмена валюты и возвращали заказчикам.

Масштабы сети и убытки

Для обслуживания финансовых потоков было зарегистрировано более 90 фиктивных юридических лиц («подставных компаний»). Общий объем средств, пропущенных через эту теневую систему с 2020 года, может превышать 18 миллиардов гривен. Прямой ущерб, нанесенный государственному бюджету в результате неуплаченных налогов, на данный момент оценивается почти в 57 миллионов гривен. Услугами нелегальной сети воспользовались более 200 реальных компаний.

География деятельности группировки охватывала Киев и область, а также Полтавский, Одесский, Львовский, Днепропетровский и Черниговский регионы. Кроме того, следствие зафиксировало взаимодействие с отдельными иностранными компаниями.

Аресты и изъятые активы

По данным правоохранительных органов, преступной организацией руководил уроженец Луганской области совместно со своей матерью. К оперативной деятельности они привлекли ещё троих помощников и четырёх бухгалтеров, которые вели теневую документацию и отвечали за финансовое сопровождение.

В ходе масштабной операции было проведено почти 40 обысков. Следователи изъяли более 5 миллионов гривен, около 300 тысяч долларов США и 22 тысячи евро наличными. Также были конфискованы автомобили, компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты и теневая отчетность.

Организаторам и их пособникам предъявлены подозрения по ряду уголовных статей, в том числе: создание преступной организации, фиктивное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов и подделка документов. Бухгалтеры фигурируют в деле в качестве соучастников. Отдельное подозрение в уклонении от уплаты налогов получил руководитель одного из предприятий, которое пользовалось этой схемой.

Главный организатор в настоящее время скрывается от следствия. Его мать арестована с правом внесения залога в размере более 50 миллионов гривен. Еще двое фигурантов взяты под стражу (с залогом более 3 миллионов гривен для каждого), а одному назначен ночной домашний арест. Расследование ведут детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) под процессуальным руководством прокуратуры.