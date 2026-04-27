27 апреля 2026, 15:53 Читати українською

Инвестор прогнозирует, что биткоин может достичь дна в октябре

Гендиректор венчурной компании Transform Ventures Майкл Терпин заявил, что биткоин может достичь минимального значения в этом цикле на уровне $57 000 в октябре. Об этом пишет Сointelegraph.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Чем обосновано

Терпин пояснил, что его оценка основана на исторических рыночных закономерностях.

В предыдущих циклах между пиковыми значениями и формированием дна, как правило, проходило около 12 месяцев.

В данном случае точкой отсчета выступает максимум октября 2025 года, когда биткоин поднимался выше $126 000.

«Текущая динамика укладывается в типичный сценарий коррекции после значительного роста. Шанс увидеть $100 000 в этом году есть, но он мал. Нужен сильный спрос на ETF, продолжение покупок и отсутствие ликвидаций при резком падении», — добавил он.

Терпин уточнил, что рынок по-прежнему находится в фазе перераспределения капитала, когда часть инвесторов фиксирует прибыль, а новые участники только начинают формировать позиции.

По словам инвестора, для перехода к устойчивому бычьему тренду биткоину необходимо вернуться к уровню $100 000. Эту отметку следует считать психологически важной, закрепление выше которой может сигнализировать о восстановлении спроса.

Дальнейшая динамика рынка будет во многом зависеть от поведения крупных инвесторов и устойчивости притока капитала через биржевые фонды. При сохранении слабой активности и отсутствии драйверов роста биткоин может дольше оставаться в фазе консолидации, прежде чем сформирует основу для нового восходящего тренда, подытожил Терпин.

Ранее аналитики трейдинговой компании QCP Capital заявили, что курс биткоина становится все более зависим от даже самых малозначительных новостей, связанных с ситуацией на Ближнем Востоке.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с Minfin.com.ua

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
