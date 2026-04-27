Илон Маск использовал SpaceX в качестве кредитного инструмента

Компания SpaceX, являющаяся ключевым активом империи Илона Маска, на протяжении многих лет выполняла не только роль космического подрядчика и технологического лидера, но и фактически стала финансовым ресурсом для самого миллиардера и его других проектов. Об этом говорится в расследовании The New York Time, пишет Incrypted.

По данным журналистов, в 2018 году Илон Маск одолжил у SpaceX $100 млн, а всего за три года объем займов достиг $500 млн. Условия кредитования были значительно выгоднее рыночных — ставка колебалась от менее чем 1% до почти 3%, тогда как банковские кредиты в этот период были ближе к 5%. Все средства были возвращены до конца 2021 года.

Такие операции стали возможны благодаря частному статусу компании. В публичных корпорациях подобные практики запрещены при принятии закона Sarbanes-Oxley.

Профессор права Энн Липтон прокомментировала ситуацию: «это конфликтные транзакции», добавив, что подобные конфликты являются «риском» для инвесторов, которые вкладываются в бизнесы с несколькими взаимосвязанными компаниями.

Поддержка Tesla, SolarCity и xAI

Расследование также показало, что SpaceX неоднократно использовалась для поддержки других бизнесов.

во время финансового кризиса 2008 года Маск одолжил $20 млн у SpaceX для поддержки Tesla;

в 2015—2016 годах SpaceX инвестировала $255 млн в SolarCity, которая имела более $1,4 млрд долга;

ШИ-стартап xAI активно тратил средства на развитие.

Сам Маск объяснял такое взаимодействие желанием избежать ситуации «какой-то разрушающейся карточной конструкции, если один элемент пирамиды Tesla, SolarCity и SpaceX дает сбой».

В 2025 году xAI приобрела платформу X (бывший Twitter), а Маск заявил, что «xAI быстро стала одной из ведущих лабораторий ИИ в мире».

Позже SpaceX также объявила о покупке xAI, создав, по словам Маска, «самый амбициозный, вертикально интегрированный инновационный центр на (и вне) Земли».

Согласно оценкам, объединенная структура SpaceX и xAI может стоить около $1,25 трлн.

Инвесторы и риски перед IPO

Несмотря на стремительный рост бизнеса, действия Маска вызывают беспокойство среди инвесторов. Некоторые из них считают, что он мог ставить собственные интересы выше интересов акционеров SpaceX.

Один из примеров — беспокойство фонда Founders Fund по поводу уменьшения доли инвесторов после сделок с xAI.

Энн Липтон отметила: «Если вы верите, что у него достаточное влияние на рынки, чтобы это реализовать — тогда все хорошо. Но он делает то, что не выглядит выгодным для акционеров SpaceX».

Дополнительное давление может возникнуть в связи с подготовкой к первичному публичному размещению акций (IPO). По данным СМИ, SpaceX уже подала конфиденциальную заявку на биржу, а размещение может состояться в 2026 году и стать крупнейшим в истории с оценкой более $1,75 трлн.

После выхода на публичный рынок компания будет вынуждена раскрывать больше информации о финансовых операциях и связях с другими структурами Маска.

Отдельно сообщается, что Маск требует от банков, участвующих в подготовке IPO, покупать подписку на Grok — ИИ-чатбот от xAI — и интегрировать его в свои системы.

Прецеденты Tesla и судебные споры

Подобная практика финансовых маневров уже наблюдалась у Tesla. Маск использовал акции компании как залог для получения крупных кредитов, что вызвало критику инвесторов.

Представитель пенсионной системы Нью-Йорка Майкл Гарланд отметил: «Я не думаю, что любым инвесторам это нравится, потому что это создает риск», добавив, что Маск «становится менее прозрачным со временем».

Tesla также столкнулась с рядом судебных тяжб. В одном из них ставился вопрос: Может ли CEO Coca-Cola одновременно создать конкурирующую компанию и перенаправлять туда ресурсы? Конечно, нет".

Несмотря на это, во многих случаях суды становились на сторону Маски или отклоняли иски.