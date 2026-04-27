Пекин заблокировал поглощение Цукербергом ИИ-стартапа Manus

Правительство Китая официально запретило американской корпорации Meta Platforms Inc. приобрести ИИ-стартап Manus за 2 миллиарда долларов . Соответствующее решение принято на фоне опасений Пекина по поводу утечки передовых технологий в США и усиления государственного контроля над технологическим сектором. Об этом сообщает Bloomberg 27 апреля.

Неожиданное решение регулятора и статус соглашения

Национальная комиссия по развитию и реформам КНР (NDRC) распорядилась отменить сделку, сославшись на необходимость соблюдения законов и нормативных актов. Представители Meta пока воздерживаются от комментариев.

Сложность ситуации заключается в том, что сделка уже практически завершена. Сотрудники Manus перешли в Meta, капитал был переведен, а руководители стартапа присоединились к команде разработчиков американского гиганта. Команда Manus уже работает в сингапурском офисе Meta, тогда как предыдущие инвесторы компании успели получить свои выплаты. Как именно будет происходить юридическая и финансовая отмена такой транзакции, пока неизвестно.

Хронология развития Manus и интерес со стороны США

Стартап Manus, материнской компанией которого является Butterfly Effect, был запущен в марте 2025 года. Компания разрабатывает ИИ-помощников — системы, способные самостоятельно выполнять сложные многоэтапные задачи: от анализа индекса S&P 500 до подготовки коммерческих предложений.

Хотя юридически компания была зарегистрирована в Сингапуре, её основатели являются выходцами из Китая. Уже в апреле 2025 года стартап привлек 75 миллионов долларов от инвесторов во главе с венчурным фондом Кремниевой долины Benchmark, достигнув оценки в 500 миллионов долларов. Это финансирование тогда привлекло внимание Министерства финансов США, которое инициировало проверку на предмет возможных нарушений американских правил инвестирования в чувствительные технологии.

В июле компания перевела свой китайский персонал в Сингапур, сократив десятки рабочих мест в КНР. А в декабре, когда годовой доход Manus превысил 100 миллионов долларов, Meta объявила о поглощении стартапа за 2 миллиарда. Для корпорации Марка Цукерберга это был шанс быстро захватить лидерство и догнать конкурентов в сфере ИИ, таких как Microsoft, Alphabet (Google), OpenAI и Anthropic.