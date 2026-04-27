Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

27 апреля 2026, 12:47

Bitget запускает образовательную платформу Blockchain4Youth Learning Hub для развития в сфере Web3

Bitget, крупнейшая в мире универсальная биржа (UEX), объявила о запуске Blockchain4Youth Learning Hub: Semester 1 — новой образовательной инициативы, направленной на то, чтобы помочь молодым людям рассматривать блокчейн не только как область обучения, но и как реальный карьерный путь в цифровой экономике.

В рамках более широкой инициативы Blockchain4Youth платформа Learning Hub расширяет миссию программы по повышению доступности и практической применимости блокчейн-образования для молодежи по всему миру. Благодаря таким проектам, как молодежный турнир LALIGA в Таиланде, партнерство с Google Developer Group на кампусах и Web3 Young Learners' Encyclopedia, программа уже привлекла более 15 000 участников с момента запуска, отражая растущий интерес студентов к поиску понятных путей входа в индустрию Web3.

Blockchain4Youth Learning Hub сочетает структурированное обучение с профессиональным признанием и карьерной поддержкой. Участники, успешно завершившие программу и прошедшие оценку, получат сертификат, подписанный директором по маркетингу Bitget Игнасио Агирре Франко, который можно использовать в профессиональных профилях.

Этот сертификат задуман не просто как подтверждение участия. Он обеспечивает верифицированное признание компетенций в Web3 и открывает доступ к более широкому кругу возможностей. Обладатели сертификатов смогут рассчитывать на приоритетное рассмотрение при трудоустройстве в Bitget, а также получить доступ к Blockchain4Youth Talent Alliance — ключевому элементу программы, который соединяет сертифицированных участников с индустрией Web3. Через альянс участники получают доступ к карьерным возможностям, отраслевым контактам и каналам нетворкинга, формируя прямую связь между знаниями и реальными профессиональными ролями.

В рамках инициативы Bitget также объявила о партнерстве с Bondex — профессиональной сетью Web3, стоящей за платформой web3.career, крупнейшей доской вакансий в индустрии. Это сотрудничество направлено на упрощение и повышение прозрачности входа в карьеру Web3 для нового поколения специалистов.

«Большинство молодых людей, пытающихся войти в Web3, сталкиваются с одной и той же проблемой: они проходят обучение, но не имеют сети контактов, подтвержденных навыков и понятного карьерного пути», — отметил Игнасио Паломера, сооснователь Bondex. «Blockchain4Youth и Bondex решают эту проблему: завершите программу, создайте подтвержденный профиль, станьте частью доверенного пула талантов Bondex и подавайте заявки напрямую в компании через web3.career. Это тот мост, которого не хватало индустрии».

«Многие молодые люди интересуются Web3, но одного интереса недостаточно, чтобы понять, с чего начать», — заявил Игнасио Агирре Франко, CMO Bitget. «Learning Hub помогает сделать первый шаг более реальным, предоставляя знания, признание и понимание возможных карьерных путей. Когда молодые таланты ясно видят возможности, они с большей вероятностью начинают воспринимать себя частью будущего этой индустрии».

В целом, Blockchain4Youth Learning Hub отражает более широкую приверженность развитию долгосрочной инфраструктуры для образования и подготовки кадров в сфере Web3. Это не просто отдельная инициатива, а шаг к созданию устойчивой платформы, которая сопровождает пользователей от знакомства с технологией к развитию навыков и дальнейшему профессиональному росту.

Через эту инициативу Bitget продолжает позиционировать себя не только как платформу для цифровых активов, но и как экосистемного игрока, формирующего новое поколение специалистов, которые будут определять следующий этап развития Web3.

Blockchain4Youth Talent Alliance открыт для компаний, заинтересованных в поиске новых талантов, расширении доступа к индустрии и создании карьерных возможностей в Web3. Заинтересованные организации могут связаться по адресу: blockchain4youth@bitget.com.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами