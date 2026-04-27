27 апреля 2026, 14:45 Читати українською

Western Union запускает собственный стейблкоин USDPT

Western Union готовится вывести на рынок собственный стейблкоин — цифровой токен U.S. Dollar Payment Token (USDPT), привязанный к курсу доллара США, — уже в мае 2026 года. Об этом сообщает Cointelegraph 27 апреля.

Заключительный этап подготовки

Президент и генеральный директор компании Девин МакГранахан заявил, что USDPT находится на заключительной стадии подготовки и, как ожидается, будет запущен в мае.

«Вопрос больше не в том, будет ли Western Union активна в сфере цифровых активов — теперь вопрос только в том, как быстро мы сможем масштабироваться», — сказал МакГранахан аналитикам во время телефонной конференции.

Стейблкоин — это разновидность криптовалюты, стоимость которой привязана к стабильному активу, как правило, к доллару США, чтобы избежать резких колебаний курса.

Техническая база и партнеры

  • USDPT будет выпускать Anchorage Digital Bank — криптокастодиана с федеральной лицензией — на блокчейне Solana, публичной сети с высокой пропускной способностью.
  • Anchorage Digital Bank — это финансовая организация, действующая под надзором федеральных регулирующих органов США.
  • Её платформа будет обеспечивать безопасную эмиссию, хранение, расчеты и управление казначейством цифрового актива — всё в рамках единой инфраструктуры, регулируемой на федеральном уровне.
  • Для технической поддержки USDPT в сети разработчики также привлекли инфраструктурную платформу Crossmint.

МакГранахан уточнил, что USDPT не будет запущен в качестве потребительского стейблкоина: вместо этого компания планирует использовать его в качестве альтернативного инструмента расчетов с агентами в отдельных странах и на ключевых платежных направлениях.

Ранее компания отмечала, что USDPT позволит ей «занять долю в экономике, связанной со стейблкоинами», имея в виду доходы от эмиссии, биржевых спредов, транзакционных комиссий и процентов с резервов, которые в противном случае достались бы сторонним эмитентам.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
