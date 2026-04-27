Western Union готовится вывести на рынок собственный стейблкоин — цифровой токен U.S. Dollar Payment Token (USDPT), привязанный к курсу доллара США, — уже в мае 2026 года. Об этом сообщает Cointelegraph 27 апреля.
Western Union запускает собственный стейблкоин USDPT
Заключительный этап подготовки
Президент и генеральный директор компании Девин МакГранахан заявил, что USDPT находится на заключительной стадии подготовки и, как ожидается, будет запущен в мае.
«Вопрос больше не в том, будет ли Western Union активна в сфере цифровых активов — теперь вопрос только в том, как быстро мы сможем масштабироваться», — сказал МакГранахан аналитикам во время телефонной конференции.
Стейблкоин — это разновидность криптовалюты, стоимость которой привязана к стабильному активу, как правило, к доллару США, чтобы избежать резких колебаний курса.
Техническая база и партнеры
- USDPT будет выпускать Anchorage Digital Bank — криптокастодиана с федеральной лицензией — на блокчейне Solana, публичной сети с высокой пропускной способностью.
- Anchorage Digital Bank — это финансовая организация, действующая под надзором федеральных регулирующих органов США.
- Её платформа будет обеспечивать безопасную эмиссию, хранение, расчеты и управление казначейством цифрового актива — всё в рамках единой инфраструктуры, регулируемой на федеральном уровне.
- Для технической поддержки USDPT в сети разработчики также привлекли инфраструктурную платформу Crossmint.
МакГранахан уточнил, что USDPT не будет запущен в качестве потребительского стейблкоина: вместо этого компания планирует использовать его в качестве альтернативного инструмента расчетов с агентами в отдельных странах и на ключевых платежных направлениях.
Ранее компания отмечала, что USDPT позволит ей «занять долю в экономике, связанной со стейблкоинами», имея в виду доходы от эмиссии, биржевых спредов, транзакционных комиссий и процентов с резервов, которые в противном случае достались бы сторонним эмитентам.
