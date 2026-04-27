Goldman Sachs повышает прогноз цен на нефть из-за ограниченного предложения

Goldman Sachs повысил свой прогноз цен на нефть на четвертый квартал до $90 за баррель для нефти марки Brent и $83 для американской нефти марки West Texas Intermediate (WTI) из-за снижения производства на Ближнем Востоке, пишет Reuters.

Прогноз банкиров

Прогноз предусматривает нормализацию экспорта из стран Персидского залива через Ормузский пролив до конца июня по сравнению с серединой мая и более медленное возобновление добычи в Персидском заливе.

GS оценивает, что потери добычи сырой нефти на Ближнем Востоке на уровне 14,5 млн баррелей в день (б/с) приводят в апреле к сокращению мировых запасов нефти рекордными темпами 11−12 млн б/с.

GS ожидает, что мировой рынок нефти изменится из профицита в 1,8 млн б/с в 2025 году до дефицита в 9,6 млн баррелей во втором квартале 2026 года.

Ожидается, что мировой спрос на нефть упадет на 1,7 млн б/с во втором квартале, на 100 тыс. баррелей 2026 по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, учитывая скачок цен на нефтепродукты.

«Поскольку экстремальное сокращение запасов не устоит, могут потребоваться еще большие потери спроса, если шок предложения будет продолжаться дольше», — сказали аналитики.