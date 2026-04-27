27 апреля 2026, 13:52 Читати українською

В россии наблюдается бум «магазинов для бедных»

В россии зафиксированы существенные изменения в структуре розничного рынка, свидетельствующие о постепенном снижении покупательной способности населения. Несмотря на общий рост количества торговых точек на 5,8%, основным драйвером развития стали дискаунтеры — магазины, предлагающие товары по ценам, значительно ниже среднерыночных. Об этом говорится в сообщении Службы внешней разведки Украины.

► Читайте страницу«Минфина» в Facebook: главные финансовые новости

Что известно

За год количество таких торговых объектов выросло на 26,4%, что является самым высоким показателем среди всех сегментов российского ритейла. В то же время их выручка увеличилась на 67,3%, что говорит о резком росте спроса именно на дешевые товары и эконом-сегмент.

Популярность так называемых магазинов для бедных напрямую связана с экономическими трудностями и осторожным поведением потребителей. Россияне все чаще отказываются от более дорогих форматов в пользу доступных альтернатив, ориентируясь прежде всего на цену.

В то же время традиционные супермаркеты и магазины «рядом с домом» демонстрируют умеренное сокращение и переформатирование и уже не являются главными драйверами рынка.

В целом такая динамика свидетельствует о структурных изменениях в экономике страны: спрос смещается в сторону более дешевых товаров и форматов торговли, что является косвенным индикатором снижения уровня доходов населения и усиления финансового давления на домохозяйства.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 2

BIlE
BIlE
27 апреля 2026, 14:22
Мережа Аврора, тнц, черв маркет, бонус можуть це підтвердити) на вітчизняних реаліях.
stas12345
stas12345
27 апреля 2026, 15:09
Добре, буде більше бажаючих заробити на війні і відповідно більше дохлої русні
