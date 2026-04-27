В 2025 году мировые военные расходы достигли нового рекорда — SIPRI

Мировые военные расходы в 2025 году выросли на 2,9% и достигли 2,88 млрд долларов , что ознаменовало собой рост 11-й год подряд, говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира ( SIPRI ), опубликованном в понедельник, 27 апреля.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Сколько потратили

Страны за год потратили на вооружения 2,5% мирового ВВП, что стало самым высоким показателем с 2009 года. При этом за прошлый год темпы роста расходов сократились по сравнению с 2024-м, когда они достигли почти 10%. Причина в снижении военных расходов США. Без учета США совокупные мировые расходы увеличились на 9,2%.

«Мировые военные расходы снова выросли в 2025 году, поскольку государства отреагировали на еще один год войн, неопределенности и геополитических потрясений масштабными программами вооружения. Учитывая спектр текущих кризисов, а также долгосрочные цели многих государств по военным расходам, этот рост, вероятно, продолжится в 2026 году и дальше», — предсказывает соавтор доклада, научный сотрудник программы SIPRI по военным расходам и производству вооружений Сяо Лян.

россия в войне на истощение компенсирует издержки

По подсчетам SIPRI, Россия за год увеличила свои военные расходы на 5,9% — до 190 млрд долларов (7,5% ВВП). По этому показателю рф осталась на третьем месте после США (954 млрд) и Китая (336 млрд). Как отмечают исследователи, темпы роста военных расходов в рф стали самыми медленными с начала вторжения в Украину в 2022 году. Несмотря на это, их доля в государственных расходах достигла 20% — самого высокого уровня, когда-либо зафиксированного SIPRI в россии.

Несмотря на продолжающееся экономическое давление и санкции, рф по-прежнему удается наращивать свои военные расходы из года в год, меняя при этом стратегию закупок, пишет SIPRI.

Поскольку вторжение в Украину превратилось в войну на истощение, Москва перешла к закупке больших объемов более дешевых систем вооружения в попытке ограничить издержки, поясняют авторы доклада. Например, значительно расширилось использование россией беспилотных летательных аппаратов, что частично компенсировало предыдущие потери более дорогостоящего оборудования, такого как самолеты и бронетехника.

Санкции, однако, добавили россии издержек, вынудив Кремль искать новые пути импорта компонентов двойного назначения и передовых технологий. Реструктуризация цепочек поставок привела к общему увеличению затрат, пишет SIPRI.

Украина по итогам 2025 года заняла седьмую строчку по общему объему военных расходов, нарастив их на 20%. Защищающаяся от российского вторжения страна потратила 84,1 млрд долларов, что стало историческим максимумом, составив 40% ВВП страны и 63% ее государственных расходов.

«В 2025 году военные расходы как доля госрасходов достигли самого высокого уровня за всю историю наблюдений как в россии, так и в Украине. Их расходы, вероятно, продолжат расти в 2026 году, если война продолжится, при увеличении доходов россии от продажи нефти и ожидаемом крупном кредите Европейского Союза для Украины», — говорит исследователь SIPRI Лоренцо Скараццато.

Германия в мировых лидерах по военным тратам

Германия по итогам года поднялась на одну строчку и заняла 4 место в мире по общему объему военных расходов. Нарастив траты на 24%, Берлин довел их до 114 млрд долларов. Впервые с 1990 года ФРГ тратит на вооружения больше двух процентов ВВП — 2,3%. При этом Берлин обязался довести этот показатель до 3,5% к 2029 году, напоминает SIPRI.

Для покрытия военных расходов правительство расширило использование внебюджетных механизмов, чтобы обойти ограничения государственного долга и дефицита в рамках своей политики финансовой экономии. Наиболее значительной стала реформа, позволившая вывести военные расходы свыше одного процента ВВП из-под механизма «долгового тормоза», который ограничивает дефицит бюджета 0,35% ВВП, пишет SIPRI. Это позволяет немецкому правительству финансировать военные расходы за счет заимствований. ФРГ — лидер по военным расходам среди европейских стран — членов НАТО.

«Я не думаю, что военный потенциал Германии растет так быстро, как показывают данные о расходах. Но я считаю, что в долгосрочной перспективе Германия становится более могущественной и более независимой в военном плане», — оценивает Сяо Лян из SIPRI.