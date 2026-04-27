В 2025 году мировые военные расходы достигли нового рекорда — SIPRI

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

27 апреля 2026, 11:26

В 2025 году мировые военные расходы достигли нового рекорда — SIPRI

Мировые военные расходы в 2025 году выросли на 2,9% и достигли 2,88 млрд долларов, что ознаменовало собой рост 11-й год подряд, говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), опубликованном в понедельник, 27 апреля.

Мировые военные расходы в 2025 году выросли на 2,9% и достигли 2,88 млрд долларов, что ознаменовало собой рост 11-й год подряд, говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), опубликованном в понедельник, 27 апреля.► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиСколько потратилиСтраны за год потратили на вооружения 2,5% мирового ВВП, что стало самым высоким показателем с 2009 года.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Сколько потратили

Страны за год потратили на вооружения 2,5% мирового ВВП, что стало самым высоким показателем с 2009 года. При этом за прошлый год темпы роста расходов сократились по сравнению с 2024-м, когда они достигли почти 10%. Причина в снижении военных расходов США. Без учета США совокупные мировые расходы увеличились на 9,2%.

«Мировые военные расходы снова выросли в 2025 году, поскольку государства отреагировали на еще один год войн, неопределенности и геополитических потрясений масштабными программами вооружения. Учитывая спектр текущих кризисов, а также долгосрочные цели многих государств по военным расходам, этот рост, вероятно, продолжится в 2026 году и дальше», — предсказывает соавтор доклада, научный сотрудник программы SIPRI по военным расходам и производству вооружений Сяо Лян.

россия в войне на истощение компенсирует издержки

По подсчетам SIPRI, Россия за год увеличила свои военные расходы на 5,9% — до 190 млрд долларов (7,5% ВВП). По этому показателю рф осталась на третьем месте после США (954 млрд) и Китая (336 млрд). Как отмечают исследователи, темпы роста военных расходов в рф стали самыми медленными с начала вторжения в Украину в 2022 году. Несмотря на это, их доля в государственных расходах достигла 20% — самого высокого уровня, когда-либо зафиксированного SIPRI в россии.

Несмотря на продолжающееся экономическое давление и санкции, рф по-прежнему удается наращивать свои военные расходы из года в год, меняя при этом стратегию закупок, пишет SIPRI.

Поскольку вторжение в Украину превратилось в войну на истощение, Москва перешла к закупке больших объемов более дешевых систем вооружения в попытке ограничить издержки, поясняют авторы доклада. Например, значительно расширилось использование россией беспилотных летательных аппаратов, что частично компенсировало предыдущие потери более дорогостоящего оборудования, такого как самолеты и бронетехника.

Санкции, однако, добавили россии издержек, вынудив Кремль искать новые пути импорта компонентов двойного назначения и передовых технологий. Реструктуризация цепочек поставок привела к общему увеличению затрат, пишет SIPRI.

Украина по итогам 2025 года заняла седьмую строчку по общему объему военных расходов, нарастив их на 20%. Защищающаяся от российского вторжения страна потратила 84,1 млрд долларов, что стало историческим максимумом, составив 40% ВВП страны и 63% ее государственных расходов.

«В 2025 году военные расходы как доля госрасходов достигли самого высокого уровня за всю историю наблюдений как в россии, так и в Украине. Их расходы, вероятно, продолжат расти в 2026 году, если война продолжится, при увеличении доходов россии от продажи нефти и ожидаемом крупном кредите Европейского Союза для Украины», — говорит исследователь SIPRI Лоренцо Скараццато.

Германия в мировых лидерах по военным тратам

Германия по итогам года поднялась на одну строчку и заняла 4 место в мире по общему объему военных расходов. Нарастив траты на 24%, Берлин довел их до 114 млрд долларов. Впервые с 1990 года ФРГ тратит на вооружения больше двух процентов ВВП — 2,3%. При этом Берлин обязался довести этот показатель до 3,5% к 2029 году, напоминает SIPRI.

Для покрытия военных расходов правительство расширило использование внебюджетных механизмов, чтобы обойти ограничения государственного долга и дефицита в рамках своей политики финансовой экономии. Наиболее значительной стала реформа, позволившая вывести военные расходы свыше одного процента ВВП из-под механизма «долгового тормоза», который ограничивает дефицит бюджета 0,35% ВВП, пишет SIPRI. Это позволяет немецкому правительству финансировать военные расходы за счет заимствований. ФРГ — лидер по военным расходам среди европейских стран — членов НАТО.

«Я не думаю, что военный потенциал Германии растет так быстро, как показывают данные о расходах. Но я считаю, что в долгосрочной перспективе Германия становится более могущественной и более независимой в военном плане», — оценивает Сяо Лян из SIPRI.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами