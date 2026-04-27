Форекс и крипто прогноз на 27 апреля — 01 мая 2026 года

Прошедшая неделя прошла под влиянием данных по потребительской активности и деловой динамике, которые в целом подтвердили устойчивость экономики США без признаков резкого замедления. Как отмечают в XFINE , публикации не дали рынку новых сигналов по смягчению политики ФРС, что позволило ожиданиям высоких ставок сохраниться. При этом доллар не получил устойчивой поддержки, а рынки продолжили движение в рамках диапазонов. Дополнительным фактором волатильности остаются геополитические риски и ситуация вокруг Ормузского пролива.

EUR/USD

Как и ожидалось, пара EUR/USD немного скорректировалась после предыдущего роста и завершила неделю на отметке 1.1718. Ближайшее сопротивление расположено на 1.1810−1.1830, а в случае его пробоя следующей целью может стать район 1.1900−1.1930. Поддержка находится на 1.1670−1.1700, затем — в зоне 1.1600−1.1620. С учетом сохраняющегося среднесрочного бокового тренда не исключено дальнейшее снижение к указанной зоне поддержки. Дополнительным фактором давления на пару, считают в XFINE, может стать усиление геополитической напряженности на Ближнем Востоке и рост спроса на доллар как защитный актив.

Биткоин (BTC/USD)

Биткоин завершил неделю на уровне 77,755, сохраняя позиции выше зоны 73,900−74,000. Рынок остается в фазе восходящей коррекции после выхода из бокового диапазона, однако импульс постепенно замедляется. Ближайшее сопротивление находится на 79,500−80,000. В случае его пробоя следующей целью может стать район 82,000−85,000. Попадание в коридор 85,000−90,000 по-прежнему выглядит менее вероятным. Поддержка расположена на 73,900−74,000, затем — 70,000−71,500 и 68,800−70,000. Пока цена удерживается выше 76,000, сценарий остается нейтрально-восходящим, но может быть скорректирован в зависимости от динамики доллара США.

Нефть Brent

Цена на Brent выросла и закрыла неделю на уровне 99.92 долларов за баррель, вернувшись в центральную зону диапазона. Ближайшее сопротивление 102.00−103.00, далее 106.00−108.00. Поддержка находится на 97.00−98.00, затем — 92.00−94.00 и 88.50−90.40. Рынок остается чрезвычайно чувствительным к новостям с Ближнего Востока. Сохраняющиеся геополитические риски и ситуация вокруг Ормузского пролива продолжают поддерживать высокую волатильность, поэтому приоритет следует отдавать фундаментальным факторам.

Золото (XAU/USD)

Золото завершило неделю на уровне 4,708 долларов за унцию, скорректировавшись после достижения месячных максимумов. Ближайшее сопротивление расположено на 4,750−4,800, затем — 4,850 и 5,000. Поддержка находится на 4,645−4,685, далее — 4,525−4,550 и 4,350−4,400. Пока цена удерживается выше 4,645, сценарий остается нейтрально-бычьим, однако усиление доллара может привести к дальнейшему снижению.

Ключевые события и базовые сценарии недели

На предстоящей неделе ключевое внимание будет сосредоточено на решениях центральных банков. 28 апреля объявят решение по ставке мегарегуляторы Японии и Бразилии, а 29 апреля рынки будут следить за ФРС США — решением FOMC и последующей пресс-конференцией. 30 апреля станет еще одним важным днем для рынков: ожидаются решения по ставкам Банка Англии и ЕЦБ, а также пресс-конференция руководства Европейского Центробанка. Дополнительно выйдут важные макроданные, включая ВВП США и базовый индекс PCE, которые могут усилить реакцию рынков. Неделя обещает быть волатильной, а основное направление движения будет определяться риторикой регуляторов.

Базовые сценарии, по мнению экспертов XFINE, выглядят так: EUR/USD — нейтральный с риском снижения к 1.1600−1.1620. BTC/USD — нейтрально-восходящий выше 76,000. Brent — нейтрально-волатильный вблизи 100.00. XAU/USD — нейтрально-бычий выше 4,645.

Аналитический отдел XFINE