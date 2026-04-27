українська
27 апреля 2026, 9:57

Франция изменила правила доплат на детей: семьи могут потерять до 3600 евро

Во Франции с 1 марта 2026 вступили в силу новые правила начисления семейных пособий, изменяющих порядок выплаты доплат для семей с детьми. Изменения касаются возраста, с которого начинает действовать повышенная выплата, и могут привести к ощутимым финансовым потерям для части семей. Об этом пишет Visitukraine.today со ссылкой на caf.fr.

Что же изменилось в выплатах?

Раньше семьи с двумя и более детьми получали повышенную помощь, когда второму ребенку исполнялось 14 лет. Это повышение действовало до достижения ребенком 20 лет.

Теперь порог повышения смещен — доплата начинает начисляться только с 18 лет. Таким образом, период, в течение которого семьи получают возросшие выплаты, сократился с шести до двух лет.

Правительство объясняет это решение результатами исследования Управления исследований, оценки и статистики (DREES), согласно которому основные дополнительные расходы на детей приходится именно на старший подростковый возраст.

Смена правил означает, что семьи теряют часть доплат, ранее получавших в возрасте ребенка от 14 до 18 лет. Размер повышения зависит от дохода домохозяйства и составляет от 18 до 75 евро в месяц. В годовом измерении это означает потери:

  • от 215 до примерно 900 евро в год;
  • в сумме — более 3600 евро за четыре года для самых уязвимых семей.

Важно: изменения не затрагивают всех сразу. Новые правила применяются только к семьям, чьи дети родились 1 марта 2012 или позже. Те, кто уже получает повышенные выплаты по старым правилам, продолжат их получать по-прежнему.

Почему решение вызвало критику?

Внедренные изменения вызвали значительный резонанс среди экспертов и социальных организаций. В частности, некоторые организации указывают, что дополнительные расходы по детям начинаются уже с 14 лет. Высший совет по делам семьи выступал против изменений еще в октябре 2025 года. Критики подчеркивают, что больше всего пострадают многодетные семьи со средним или низким доходом. Несмотря на это, правительство решило оставить реформу в силе.

Французские власти ожидают, что новые правила позволят сэкономить от 200 до 300 миллионов евро ежегодно, начиная с 2026 года. Эти средства планируют направить на финансирование других социальных программ, в частности, нового отпуска в связи с рождением ребенка.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 1

parseval
27 апреля 2026, 10:15
Одна з небагатьох країн Європи з притомною динамікою народжуваності ще рік-два тому. Але теж вирішили все ****.
