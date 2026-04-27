В прошлом месяце крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были: Киев, Киевская, Днепропетровская, Львовская и Одесская области, сообщает Укравтопром.
Киев, Днепр, Львов: где украинцы активно покупали новые авто в марте
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Где покупали больше всего
Эти региональные рынки в марте обеспечили 64% продаж новых легковых автомобилей.
За месяц в столице приобрели — 2120 новых автомобилей.
- В Киевской области — 584 ед.
- В Днепропетровской обл. — 427 ед.
- Во Львовской обл. — 324 ед.
- В Одесской обл. — 292 ед.
Бестселлером месяца на рынках Киева, Днепропетровской и Львовской областей был кроссовер TOYOTA RAV-4.
Лидером Киевской области был седан RENAULT Taliant.
В Одесской обл. чаще покупали RENAULT Duster.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Комментарии