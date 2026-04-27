ЕЦБ согласовал стандарты для карточных платежей в рамках цифрового евро

Европейский центральный банк сделал очередной шаг в попытке Европы вырваться из-под контроля американских платежных гигантов. На прошлой неделе регулятор подписал соглашения с тремя европейскими организациями — ECPC, Nexo standards и Berlin Group — о применении их открытых технических стандартов для обработки платежей в рамках цифрового евро , следует из пресс-релиза ЕЦБ.

Что известно

Каждая из трех организаций, с которыми подписал соглашение ЕЦБ, закрывает свой участок платежной цепочки:

CPACE от ECPC обеспечивает бесконтактные платежи tap-to-pay по технологии NFC между устройством и терминалом;

Nexo standards соединяет системы торговых предприятий с бэкендом платежных провайдеров и эквайеров, в том числе для банкоматов;

Berlin Group отвечает за платежи по псевдониму: например, по номеру телефона, а также за проверку баланса и прием платежей через приложения продавцов.

Стандарты уже применяются в ряде европейских стран: немецкая Girocard и французская Carte Bancaire внедряют протоколы ECPC.

По сути, это означает, что цифровой евро будет внедряться на базе европейских стандартов, а не стандартов американских платежных игроков, пишет Financial Times. Если цифровой евро станет законным платежным средством, частные платежные компании должны будут внедрить эти технологические стандарты в картридеры и другую инфраструктуру. Это откроет путь к широкому использованию цифрового евро в 21 стране валютного блока.

Как устроен рынок платежей в ЕС сейчас

Зависимость Европы от платежной инфраструктуры США — давняя болезненная тема для ЕС. Срочно создать собственную платежную систему ранее призывала глава ЕЦБ Кристин Лагард. По ее мнению, необходимо усилить контроль над системой цифровых платежей в ЕС и сократить зависимость от иностранных платформ, таких как Visa,Mastercard, PayPal и Alipay.

«Когда вы платите — в интернет-магазине, картой или телефоном — вы всегда полагаетесь на неевропейскую инфраструктуру, — заявила Лагард. — Visa, Mastercard, PayPal, Alipay — откуда они? Либо из США, либо из Китая. Вся инфраструктура, обеспечивающая платежи, — не европейская». По ее словам, хотя эти компании и работают в соответствии с европейскими нормативами, Брюсселю все равно следует «убедиться, что существует европейская альтернатива». «На всякий случай, — добавила Лагард. — Никогда не знаешь, что может произойти».

Сейчас две трети карточных платежей в еврозоне обрабатываются американскими компаниями, отмечает FT. При этом во многих европейских странах нет собственной локальной альтернативы. Действующие стандарты карточных платежей в Европе во многом определяются EMVCo — консорциумом, базирующимся в Калифорнии. Его курируют шесть неевропейских платежных систем: American Express, Discover, JCB, Mastercard, UnionPay и Visa, поясняет FT.

Одно из ключевых отличий европейского подхода от действующей модели заключается в стоимости. Стандарты, установленные EMVCo, предполагают взимание комиссий за их использование. Европейская альтернатива, как подчеркивает ЕЦБ, будет бесплатной для пользователей.

«Свободный доступ, минимизация затрат и координация особенно важны, поскольку в настоящее время в Европе отсутствует универсально доступный открытый стандарт, поддерживаемый всеми платежными терминалами, и регион в значительной степени зависит от проприетарных стандартов, принадлежащих международным карточным системам и глобальным цифровым кошелькам, — говорится в пресс-релизе ЕЦБ. — Использование широко применяемых европейских стандартов упростит прием цифрового евро и обеспечит единый пользовательский опыт по всей еврозоне, а также позволит европейским платежным системам расширять географию и диверсифицировать сценарии использования. При таком подходе, например, национальная карточная система сможет выйти в POS-среду за пределами своей страны без необходимости технического обновления терминалов».

Шаг к цифровому евро

Решение ЕЦБ стало одним из ключевых шагов по внедрению цифрового евро, подчеркивает Financial Times. При этом сам проект пока не утвержден окончательно: европейские законодатели все еще обсуждают необходимое законодательство перед решающим голосованием в Европейском парламенте этим летом.

Европейская комиссия и правительства стран ЕС поддерживают план ЕЦБ по цифровому евро, однако в Европарламенте эта идея вызывает споры, напоминает газета. Скептически настроены и крупнейшие европейские банки, а также платежные провайдеры. Они утверждают, что цифровой евро даст рынку мало дополнительных преимуществ, но может подорвать частные инициативы, такие как Wero, которая тоже пытается конкурировать с Visa и Mastercard.

Если Европарламент поддержит инициативу этим летом, закон затем пройдет стадию согласования с государствами-членами ЕС. Финальное утверждение документа ожидается до конца года или в начале 2027 года.

Справка

В ЕЦБ платежные стандарты определяют как общий технический язык для всех участников транзакции: PSP, эквайеров, торговых предприятий и финансовых институтов.