ЕЦБ согласовал стандарты для карточных платежей в рамках цифрового евро

ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
27 апреля 2026

ЕЦБ согласовал стандарты для карточных платежей в рамках цифрового евро

Европейский центральный банк сделал очередной шаг в попытке Европы вырваться из-под контроля американских платежных гигантов. На прошлой неделе регулятор подписал соглашения с тремя европейскими организациями — ECPC, Nexo standards и Berlin Group — о применении их открытых технических стандартов для обработки платежей в рамках цифрового евро, следует из пресс-релиза ЕЦБ.

Европейский центральный банк сделал очередной шаг в попытке Европы вырваться из-под контроля американских платежных гигантов.
Что известно

Каждая из трех организаций, с которыми подписал соглашение ЕЦБ, закрывает свой участок платежной цепочки:

  • CPACE от ECPC обеспечивает бесконтактные платежи tap-to-pay по технологии NFC между устройством и терминалом;
  • Nexo standards соединяет системы торговых предприятий с бэкендом платежных провайдеров и эквайеров, в том числе для банкоматов;
  • Berlin Group отвечает за платежи по псевдониму: например, по номеру телефона, а также за проверку баланса и прием платежей через приложения продавцов.

Стандарты уже применяются в ряде европейских стран: немецкая Girocard и французская Carte Bancaire внедряют протоколы ECPC.

По сути, это означает, что цифровой евро будет внедряться на базе европейских стандартов, а не стандартов американских платежных игроков, пишет Financial Times. Если цифровой евро станет законным платежным средством, частные платежные компании должны будут внедрить эти технологические стандарты в картридеры и другую инфраструктуру. Это откроет путь к широкому использованию цифрового евро в 21 стране валютного блока.

Как устроен рынок платежей в ЕС сейчас

Зависимость Европы от платежной инфраструктуры США — давняя болезненная тема для ЕС. Срочно создать собственную платежную систему ранее призывала глава ЕЦБ Кристин Лагард. По ее мнению, необходимо усилить контроль над системой цифровых платежей в ЕС и сократить зависимость от иностранных платформ, таких как Visa,Mastercard, PayPal и Alipay.

«Когда вы платите — в интернет-магазине, картой или телефоном — вы всегда полагаетесь на неевропейскую инфраструктуру, — заявила Лагард. — Visa, Mastercard, PayPal, Alipay — откуда они? Либо из США, либо из Китая. Вся инфраструктура, обеспечивающая платежи, — не европейская». По ее словам, хотя эти компании и работают в соответствии с европейскими нормативами, Брюсселю все равно следует «убедиться, что существует европейская альтернатива». «На всякий случай, — добавила Лагард. — Никогда не знаешь, что может произойти».

Сейчас две трети карточных платежей в еврозоне обрабатываются американскими компаниями, отмечает FT. При этом во многих европейских странах нет собственной локальной альтернативы. Действующие стандарты карточных платежей в Европе во многом определяются EMVCo — консорциумом, базирующимся в Калифорнии. Его курируют шесть неевропейских платежных систем: American Express, Discover, JCB, Mastercard, UnionPay и Visa, поясняет FT.

Одно из ключевых отличий европейского подхода от действующей модели заключается в стоимости. Стандарты, установленные EMVCo, предполагают взимание комиссий за их использование. Европейская альтернатива, как подчеркивает ЕЦБ, будет бесплатной для пользователей.

«Свободный доступ, минимизация затрат и координация особенно важны, поскольку в настоящее время в Европе отсутствует универсально доступный открытый стандарт, поддерживаемый всеми платежными терминалами, и регион в значительной степени зависит от проприетарных стандартов, принадлежащих международным карточным системам и глобальным цифровым кошелькам, — говорится в пресс-релизе ЕЦБ. — Использование широко применяемых европейских стандартов упростит прием цифрового евро и обеспечит единый пользовательский опыт по всей еврозоне, а также позволит европейским платежным системам расширять географию и диверсифицировать сценарии использования. При таком подходе, например, национальная карточная система сможет выйти в POS-среду за пределами своей страны без необходимости технического обновления терминалов».

Шаг к цифровому евро

Решение ЕЦБ стало одним из ключевых шагов по внедрению цифрового евро, подчеркивает Financial Times. При этом сам проект пока не утвержден окончательно: европейские законодатели все еще обсуждают необходимое законодательство перед решающим голосованием в Европейском парламенте этим летом.

Европейская комиссия и правительства стран ЕС поддерживают план ЕЦБ по цифровому евро, однако в Европарламенте эта идея вызывает споры, напоминает газета. Скептически настроены и крупнейшие европейские банки, а также платежные провайдеры. Они утверждают, что цифровой евро даст рынку мало дополнительных преимуществ, но может подорвать частные инициативы, такие как Wero, которая тоже пытается конкурировать с Visa и Mastercard.

Если Европарламент поддержит инициативу этим летом, закон затем пройдет стадию согласования с государствами-членами ЕС. Финальное утверждение документа ожидается до конца года или в начале 2027 года.

Справка

В ЕЦБ платежные стандарты определяют как общий технический язык для всех участников транзакции: PSP, эквайеров, торговых предприятий и финансовых институтов.

  • ECPC — европейский кооператив, созданный в 2020 году шестью национальными платежными операторами. Разрабатывает и поддерживает стандарт бесконтактных NFC-платежей CPACE — открытый и бесплатный для всех участников рынка, как на стороне эмиссии, так и на стороне эквайринга.
  • Nexo standards — некоммерческая ассоциация в Брюсселе. Занимается стандартизацией протоколов между POS-терминалами, системами управления терминалами и бэкендом эквайеров и PSP.
  • Berlin Group — панъевропейская инициатива по межбанковской совместимости. Широко известна API-стандартами для открытого банкинга в рамках PSD2, внедренными примерно на 80% европейского рынка.
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
