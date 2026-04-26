НБУ обновляет правила обработки и хранения наличных денег для инкассаторских компаний

Основные направления изменений

Регулятор предлагает внести изменения в базовое положение, регламентирующее взаимодействие таких финансовых учреждений с другими участниками рынка. В частности, Нацбанк планирует четко закрепить юридическое определение термина «наличные деньги», с которыми непосредственно работают эти компании. Кроме того, документ уточнит исчерпывающий перечень представителей бизнеса, которые будут иметь законное право хранить свои бумажные деньги и монеты в хранилищах упомянутых юридических лиц. Также будет подробно прописан механизм и порядок зачисления инкассированных (собранных в точках продаж) средств непосредственно на банковские счета клиентов.

Цель и сроки обсуждения

Главной задачей предлагаемых нововведений является усиление государственного контроля за сохранностью денежных средств в хранилищах лицензированных компаний, а также комплексное упорядочение их операционной деятельности в сфере наличного обращения. В настоящее время профильным участникам рынка и общественности доступны для ознакомления сам проект постановления, сравнительная таблица и анализ воздействия документа. Сбор замечаний и предложений по установленной форме продлится до 3 мая 2026 года включительно.