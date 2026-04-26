Нацбанк выпустил памятную монету к 40-й годовщине аварии на ЧАЭС

Национальный банк представил новую монету номиналом 5 гривен «Тем, кто спас мир. 40 лет Чернобыльской катастрофе», посвященную ликвидаторам аварии на атомной электростанции. Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Символизм и историческое значение

Этот выпуск призван почтить подвиг около 600 тысяч человек: пожарных, военных, инженеров, медиков, строителей, водолазов и ученых. Указанные специалисты боролись с невидимой радиационной угрозой, став живым щитом после взрыва, который привел к загрязнению территорий Европы и оставил масштабные долгосрочные экологические последствия.

При разработке концепции мы искали тональность, которая бы отражала боль тех событий и в то же время перекликалась с современными реалиями, когда Украина вновь сталкивается с угрозой техногенных катастроф из-за полномасштабной войны.

Характеристики и дизайн

Номинальная стоимость изделия составляет пять гривен, а общий тираж — до 50 тысяч штук (будут продаваться в сувенирной упаковке). Автором визуального решения стал художник Николай Коваленко.

Аверс: вычеканена надпись «ЧОРНОБ», где первые две буквы стилизованы под цифру «40», что объединяет временное измерение самой масштабной в истории атомной энергетики аварии с её названием. Незавершённое изображение буквы «Б» служит композиционным переходом к реверсу.

Реверс: на монете размещено слово «БОЛЬ», которое по смыслу перекликается с аверсом. Оно напоминает о страданиях, глубокой скорби и навсегда запечатлевшейся в коллективной памяти памяти о человеческих потерях и сломанных судьбах более 90 тысяч граждан, покинувших свои дома в связи с эвакуацией.

Приобрести новинку можно в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ и у банков-дистрибьюторов.