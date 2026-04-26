26 апреля 2026, 13:05 Читати українською

В марте банки ввезли более $1 млрд наличными: евро сравнялся с долларом в структуре импорта

В марте 2026 года финансовые учреждения Украины значительно увеличили объемы ввоза иностранной валюты, причем половину всей ввезенной наличности составили банкноты евро. Об этом сообщает финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Объемы и структура поставок в марте

В течение первого месяца весны украинские банки ввезли в страну наличных средств на сумму 1,057 млрд долларов. Этот показатель на 15,7% превышает результаты предыдущего месяца и является самым высоким с начала текущего года. Главной особенностью отчетного периода стала структура импортируемой валюты, где доли ключевых валют распределились почти поровну. Ровно половина всего ввезенного объема (50%) пришлась на евро, что в эквиваленте составляет 528,1 млн долларов. Американская валюта заняла 49,5% (523,9 млн долларов). Остальные 0,5%, или 5,2 млн долларов в эквиваленте, составили другие валюты. Логистику на европейском направлении обеспечивает государственный «Ощадбанк», поскольку на данный момент только он имеет действующую лицензию на инкассацию непосредственно в странах ЕС.

Исторические рекорды и квартальная статистика

Мартовский показатель доли евро (50%) стал вторым по величине за всю историю наблюдений, уступив лишь июлю 2025 года, когда этот показатель достигал 54%. В абсолютном денежном выражении объемы ввезенной европейской валюты обновили максимум с октября прошлого года.

В целом за первый квартал 2026 года банковский сектор импортировал 2,78 млрд долларов наличными. Это на 21,6% меньше по сравнению с четвертым кварталом 2025 года, когда было ввезено 3,54 млрд долларов. Что касается обратного процесса, то вывоз наличной валюты банками в марте упал до минимума за последние 35 месяцев и составил всего 44,8 млн долларов. Суммарно за первый квартал за пределы страны вывезли 451,5 млн долларов.

Ажиотажный спрос украинцев на европейскую наличность

Увеличение поставок европейской валюты банками напрямую связано с изменением предпочтений населения. По данным экспертов финансового рынка, в марте 2026 года совокупный чистый спрос граждан на наличную валюту (разница между покупкой и продажей) составил 968 млн долларов. При этом чистый розничный спрос на евро впервые достиг исторического максимума в 482 млн долларов (превысив предыдущий пик ноября 2025 года в 410 млн долларов) и даже несколько опередил спрос на доллар (481,8 млн долларов). Доля общих наличных операций с евро также выросла до беспрецедентной отметки в 28,5%. Соответственно, чтобы удовлетворить потребности внутреннего рынка, банковский сектор был вынужден адаптировать пропорции физического ввоза иностранных банкнот.

Ярослав Голобородько
