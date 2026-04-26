Национальный банк продал с начала года более $14 млрд: как это повлияло на курс гривны

На прошлой неделе регулятор реализовал на межбанковском рынке валюту на сумму более восьмисот миллионов долларов, продолжая стратегию удовлетворения рыночного спроса. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Динамика валютных интервенций

Главный финансовый регулятор страны продолжает масштабные вливания в рынок, выступая исключительно в роли продавца. Только за прошедшую неделю объем проданной иностранной валюты составил 812 миллионов долларов в эквиваленте. При этом центробанк полностью воздержался от покупок. В целом с начала текущего года объем средств, реализованных из резервов НБУ, уже превысил отметку в 14 миллиардов долларов. На протяжении всего этого времени показатель покупки валюты остается на нулевом уровне.

Ослабление национальной валюты

Несмотря на столь значительные объемы еженедельных продаж, гривна продолжает девальвировать по отношению к ключевым мировым валютам. С начала года стоимость американского доллара на рынке выросла с 42,35 гривны до 44,00 гривны. Европейская валюта также продемонстрировала восходящую динамику: ее курс поднялся с 49,80 гривны до 51,55 гривны.