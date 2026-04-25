25 апреля 2026, 15:06

Акции Intel превысили исторический максимум и принесли правительству США $30 млрд прибыли

Финансовые результаты корпорации Intel за первый квартал значительно превзошли ожидания Уолл-стрит, что вызвало стремительный рост стоимости её акций выше пиковых значений более чем двадцатипятилетней давности. На фоне этого пакет ценных бумаг, принадлежащий американскому правительству, принес государству около 30 млрд долларов нереализованной прибыли. Об этом сообщают Barron's и Reuters.

Финансовый прорыв и распродажа запасов

В первом квартале корпорация получила 13,6 млрд долларов выручки и 29 центов прибыли на акцию. По словам финансового директора Дэвида Зинснера, спрос на центральные процессоры со стороны компаний, разрабатывающих ИИ-сервисы, оказался настолько масштабным, а предложение на рынке настолько ограниченным, что Intel пришлось распродавать запасы устаревших и даже ранее списанных чипов. Кроме того, росту показателей способствовало общее повышение цен на продукцию. На текущий квартал (до конца июня) компания прогнозирует объем продаж в диапазоне 13,8−14,8 млрд долларов.

Исторический максимум на биржах

На премаркете акции Intel взлетели на 28%, а в начале торгов их стоимость превысила отметку в 83 доллара (рост более чем на 24%). Это позволило компании впервые побить собственный исторический максимум, установленный ещё в 2000 году во время «доткомовского пузыря». Рыночная капитализация достигла отметки в 416−425 млрд долларов. В целом за последние полгода ценные бумаги производителя подорожали примерно на 122% (и более чем на 120% с начала года, после роста на 84% в прошлом году).

В настоящее время прогнозный мультипликатор P/E (отношение цены к ожидаемой прибыли за 12 месяцев) для Intel составляет рекордные 90 пунктов. Это значительно превышает показатели конкурентов — 37 у AMD и 22 у Nvidia. Корректируя свои ожидания, по меньшей мере 23 брокерские компании повысили целевые цены на акции корпорации, подняв медианный показатель с 46,50 до 75 долларов.

Стратегические инвестиции Вашингтона

Стремительный рост котировок принес неожиданную финансовую выгоду правительству США, которое решило поддержать стратегически важного производителя для экономики и обороны. В августе 2025 года, когда Intel теряла позиции на рынке, государство профинансировало покупку 9,9% компании за счет неиспользованных грантов программ CHIPS Act и Secure Enclave. Тогда 433,3 млн акций обошлись бюджету в 8,9 млрд долларов (по 20,47 доллара за штуку). Кроме того, правительство получило пятилетний варрант на приобретение еще 5% акций по 20 долларов (при условии достижения определенных показателей литейным бизнесом). На сегодняшний день стоимость приобретенного пакета выросла до 38 млрд долларов, что и сформировало около 30 млрд долларов прибыли «на бумаге». Аналитики уже называют этот шаг правительства полностью оправданным.

Изменение курса и новые клиенты

Масштабное восстановление компании происходит под руководством Лип-Бу Тана, который занял пост генерального директора в марте прошлого года, сменив Пэта Гелсингера. По словам главы компании, обновление руководства, укрепление финансового баланса и жесткая ориентация на инженерную эффективность позволяют успешно конкурировать на рынке. Новое руководство заключило партнерские соглашения с Nvidia и SoftBank, а на днях одержало важную репутационную победу в сфере контрактного производства: компания Tesla стала клиентом Intel и будет использовать новейший технологический процесс 14A для своего проекта Terafab AI. По словам президента TECHnalysis Research Боба О'Доннелла, если литейный бизнес начнет приносить стабильную прибыль в 2027 году, процесс спасения корпорации можно будет считать окончательно завершенным.

Почему это важно

Способность традиционного производителя микросхем вернуть лидирующие позиции и преодолеть кризис свидетельствует о высокой эффективности американской политики целенаправленного государственного вмешательства. Для глобального рынка технологий это означает завершение эпохи тотальной монополии графических процессоров: капитал и инвестиции начинают распределяться более равномерно между разработчиками различных типов оборудования. В конечном итоге, для экономики это объективный сигнал о том, что индустрия искусственного интеллекта перешла от стадии накопления базовых знаний к этапу повседневной эксплуатации в реальных бизнес-процессах.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
