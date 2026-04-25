Банкнота номиналом 100 долларов — лидер среди подделок иностранной валюты в Украине

В 2025 году количество поддельных денег в Украине сократилось до исторического минимума с начала полномасштабного вторжения. При этом абсолютное большинство изъятых поддельных иностранных купюр приходится на американскую валюту. Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Динамика фальсификаций: Украина по сравнению с ЕС

По данным регулятора, уровень подделки национальной валюты в 2025 году сократился в три раза по сравнению с предыдущим годом. На один миллион подлинных гривневых банкнот сейчас приходится около 1,7 подделки (против 5,1 в 2024 году). Для сравнения, в странах Европейского Союза ситуация значительно хуже: там на миллион подлинных купюр приходится 14 поддельных евро, что более чем в восемь раз превышает украинский показатель.

Какие гривны подделывают чаще всего

Наибольшей популярностью среди мошенников пользуются старые купюры образца 2003−2007 годов. На банкноты номиналом 500 гривен (особенно выпуска 2006 года) приходится 80% всех изъятых подделок, еще 13% — на 200 гривен. Остальные номиналы (20, 50, 100 и 1000 гривен) в целом составляют лишь 7%.

В то же время гривны нового поколения (выпущенные в 2014—2019 годах) подделывают крайне редко: они составляют лишь 10 % от общего объема изъятых фальшивок (0,2 штуки на миллион). Эти подделки, как правило, низкого качества и рассчитаны на невнимательность граждан или кассиров. Это объясняется тем, что современные украинские деньги (номиналами 100, 200, 500 и 1000 гривен) имеют усиленные элементы защиты, в частности специальную бумагу, оптически-изменяющийся элемент SPARK и «оконную» ленту. По сложности воспроизведения они не уступают долларам серии «Новая генерация» или евро серии «Европа». Снижению уровня преступности также способствовал постепенный вывод старых купюр из обращения.

Доллар — лидер среди иностранных подделок

Количество поддельной иностранной валюты в 2025 году также сократилось — примерно на четверть. Однако 93% всех изъятых иностранных подделок приходится именно на доллары США. Чаще всего злоумышленники копируют купюры номиналом 100 долларов (85% от всех фальшивых долларов) и 50 долларов (13%).

Что касается евро, на долю которого приходится 7 % от общего количества иностранных подделок, то здесь мошенники чаще всего подделывают купюры номиналом 50 евро (35 %), 200 евро (26 %), 100 евро (22 %) и 500 евро (15 %).

Нацбанк подчеркивает, что для защиты от мошенничества гражданам следует избегать валютообменных операций «на руках» или через Интернет, обращаясь вместо этого в лицензированные банки или небанковские финансовые учреждения. Их оборудование оснащено счетчиками-сортировщиками с функцией ультрафиолетового, инфракрасного и магнитного контроля, которые гарантированно отсеивают фальшивомонеты. Если возникают сомнения относительно подлинности, купюры можно бесплатно сдать в банк для проведения экспертизы в НБУ. Настоящие гривны возмещают, действительные иностранные банкноты (независимо от износа) возвращают, а фальшивки изымают без компенсации и передают правоохранительным органам для расследования.

Юридическая ответственность за фальшивомонетничество

В Украине борьба с изготовлением фальшивых денег строго регламентируется Уголовным кодексом. Согласно статье 199 УК, изготовление, хранение, перевозка, ввоз в Украину или сбыт поддельной национальной или иностранной валюты наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет. Если преступление совершено повторно, группой лиц по предварительному сговору или в крупных размерах, срок заключения увеличивается до 5−10 лет с конфискацией имущества. Максимальная ответственность — от 8 до 12 лет с конфискацией — предусмотрена для организованных преступных группировок или в случаях фальшивомонетничества в особо крупных размерах.