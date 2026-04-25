Банкнота номиналом 100 долларов — лидер среди подделок иностранной валюты в Украине

ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

25 апреля 2026, 14:14

Банкнота номиналом 100 долларов — лидер среди подделок иностранной валюты в Украине

В 2025 году количество поддельных денег в Украине сократилось до исторического минимума с начала полномасштабного вторжения. При этом абсолютное большинство изъятых поддельных иностранных купюр приходится на американскую валюту. Об этом сообщает Национальный банк Украины.

В 2025 году количество поддельных денег в Украине сократилось до исторического минимума с начала полномасштабного вторжения.

Динамика фальсификаций: Украина по сравнению с ЕС

По данным регулятора, уровень подделки национальной валюты в 2025 году сократился в три раза по сравнению с предыдущим годом. На один миллион подлинных гривневых банкнот сейчас приходится около 1,7 подделки (против 5,1 в 2024 году). Для сравнения, в странах Европейского Союза ситуация значительно хуже: там на миллион подлинных купюр приходится 14 поддельных евро, что более чем в восемь раз превышает украинский показатель.

Какие гривны подделывают чаще всего

Наибольшей популярностью среди мошенников пользуются старые купюры образца 2003−2007 годов. На банкноты номиналом 500 гривен (особенно выпуска 2006 года) приходится 80% всех изъятых подделок, еще 13% — на 200 гривен. Остальные номиналы (20, 50, 100 и 1000 гривен) в целом составляют лишь 7%.

В то же время гривны нового поколения (выпущенные в 2014—2019 годах) подделывают крайне редко: они составляют лишь 10 % от общего объема изъятых фальшивок (0,2 штуки на миллион). Эти подделки, как правило, низкого качества и рассчитаны на невнимательность граждан или кассиров. Это объясняется тем, что современные украинские деньги (номиналами 100, 200, 500 и 1000 гривен) имеют усиленные элементы защиты, в частности специальную бумагу, оптически-изменяющийся элемент SPARK и «оконную» ленту. По сложности воспроизведения они не уступают долларам серии «Новая генерация» или евро серии «Европа». Снижению уровня преступности также способствовал постепенный вывод старых купюр из обращения.

Доллар — лидер среди иностранных подделок

Количество поддельной иностранной валюты в 2025 году также сократилось — примерно на четверть. Однако 93% всех изъятых иностранных подделок приходится именно на доллары США. Чаще всего злоумышленники копируют купюры номиналом 100 долларов (85% от всех фальшивых долларов) и 50 долларов (13%).

Что касается евро, на долю которого приходится 7 % от общего количества иностранных подделок, то здесь мошенники чаще всего подделывают купюры номиналом 50 евро (35 %), 200 евро (26 %), 100 евро (22 %) и 500 евро (15 %).

Нацбанк подчеркивает, что для защиты от мошенничества гражданам следует избегать валютообменных операций «на руках» или через Интернет, обращаясь вместо этого в лицензированные банки или небанковские финансовые учреждения. Их оборудование оснащено счетчиками-сортировщиками с функцией ультрафиолетового, инфракрасного и магнитного контроля, которые гарантированно отсеивают фальшивомонеты. Если возникают сомнения относительно подлинности, купюры можно бесплатно сдать в банк для проведения экспертизы в НБУ. Настоящие гривны возмещают, действительные иностранные банкноты (независимо от износа) возвращают, а фальшивки изымают без компенсации и передают правоохранительным органам для расследования.

Юридическая ответственность за фальшивомонетничество

В Украине борьба с изготовлением фальшивых денег строго регламентируется Уголовным кодексом. Согласно статье 199 УК, изготовление, хранение, перевозка, ввоз в Украину или сбыт поддельной национальной или иностранной валюты наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет. Если преступление совершено повторно, группой лиц по предварительному сговору или в крупных размерах, срок заключения увеличивается до 5−10 лет с конфискацией имущества. Максимальная ответственность — от 8 до 12 лет с конфискацией — предусмотрена для организованных преступных группировок или в случаях фальшивомонетничества в особо крупных размерах.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
