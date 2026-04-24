Нелегальная продажа ювелирных изделий: предпринимателя оштрафовали на более чем 800 тыс. грн

Налоговики выявили масштабные нарушения в деятельности предприятия, занимающегося изготовлением и продажей украшений из драгоценных металлов и камней. За продажу товара «в тени» без использования кассовых аппаратов предпринимателю грозит штраф в размере более 800 тысяч гривен. Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

Работа без фискализации и «серый» учет

В ходе фактической проверки представители налоговой службы выявили сразу несколько грубых нарушений. Основная претензия инспекторов связана с тем, что реализация ювелирных изделий осуществлялась без использования регистраторов расчетных операций (РРО) — традиционных кассовых аппаратов или их программных аналогов в смартфонах и компьютерах (ПРРО). Кроме того, значительная часть проданного товара вообще не была отражена в официальном учете предпринимателя.

Особые требования к индивидуальному предпринимателю

В ведомстве напомнили, что действующее законодательство предъявляет строгие требования к физическим лицам-предпринимателям (ФЛП), работающим по системе единого налога и не являющимся плательщиками налога на добавленную стоимость (НДС), но реализующим определенные группы товаров. К таким категориям относятся продавцы:

ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов и камней;

технически сложной бытовой техники, подлежащей гарантийному ремонту;

лекарственных средств и медицинских изделий.

Такие предприниматели обязаны осуществлять все расчеты исключительно через официальные кассовые аппараты, а также тщательно вести учет товарных запасов. Продавать разрешается только тот товар, который официально зафиксирован в документации. Налоговики подчеркивают, что избежать негативных последствий можно только при неукоснительном соблюдении этих правил.