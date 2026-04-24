Билеты на финал Чемпионата мира по футболу официально продаются по цене более $2 млн

Стоимость билетов на финальный матч чемпионата мира по футболу достигла рекордных значений на вторичном рынке. Об этом пишет wtop.com.

Рекордные цены на финал

На официальном сайте перепродажи FIFA появились четыре билета на финал Чемпионата мира, каждый из которых оценивается в 2 299 998,85 доллара. Места на матч, который состоится 19 июля на стадионе MetLife Stadium в городе Ист-Резерфорд (штат Нью-Джерси), расположены на нижнем ярусе за воротами.

Комиссии и ценообразование на вторичном рынке

Международная федерация футбола (FIFA) не контролирует цены, которые продавцы выставляют на официальной платформе Resale/Exchange Marketplace. Однако организация взимает комиссию в размере 15 % от суммы транзакции с покупателя и ещё 15 % — с продавца.

Помимо многомиллионных предложений, на платформе зафиксированы и другие чрезвычайно высокие цены:

За место № 33 у прохода просят 207 000 долларов.

Билет второй категории в последнем ряду самого верхнего третьего яруса стоит 138 000 долларов.

23 000 долларов — это цена за соседнее с ним место.

Самые дешевые предложения на финал, доступные на маркетплейсе в четверг, стоили 10 923,85 долларов за каждый из четырёх билетов на верхнем ярусе за воротами.

В среду ФИФА выпустила в открытую продажу новые блоки билетов. В настоящее время официальная стоимость билета на финальный матч составляет 10 990 долларов.