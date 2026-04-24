НБУ ужесточил ответственность для небанковского сектора: за что будут штрафовать финансовые учреждения

Национальный банк Украины ужесточил требования к участникам небанковского финансового рынка, обновив основания и порядок применения санкций. Отныне регулятор будет штрафовать финансовые компании, ломбарды и страховщиков за несоблюдение правил управления и авторизации, а также требовать письменных объяснений в случае невыполнения предписаний. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины 24 апреля.

Новые основания для финансовых санкций

В целях повышения дисциплины на рынке Нацбанк уточнил процедуры применения корректирующих санкций и мер раннего вмешательства. Соответствующие изменения внесены в профильное Положение, регулирующее государственный контроль за деятельностью на рынках небанковских финансовых услуг.

В частности, документ вводит прямые денежные штрафы за ряд конкретных нарушений:

Для страховщиков: за несоблюдение норм, предусмотренных в Положении о требованиях к системе управления страховой компании.

Для ломбардов и финансовых компаний: за нарушение правил Положения об авторизации поставщиков услуг и условий осуществления их основной деятельности.

Отдельно для финансовых компаний: за игнорирование требований Положения о системе корпоративного управления и внутреннего контроля.

Обязательная отчетность в случае невыполнения предписаний

Помимо введения новых штрафов, регулятор усилил контроль за фактическим исполнением уже наложенных санкций. Согласно новым правилам, если страховая компания, кредитный союз, финансовая компания или ломбард не выполняет примененную к ней меру воздействия, она обязана направить официальное письменное уведомление в НБУ. Этот документ должен содержать четкое объяснение причин, по которым учреждение не смогло или не успело выполнить требования регулятора.