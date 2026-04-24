Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

24 апреля 2026, 18:25

НБУ ужесточил ответственность для небанковского сектора: за что будут штрафовать финансовые учреждения

Национальный банк Украины ужесточил требования к участникам небанковского финансового рынка, обновив основания и порядок применения санкций. Отныне регулятор будет штрафовать финансовые компании, ломбарды и страховщиков за несоблюдение правил управления и авторизации, а также требовать письменных объяснений в случае невыполнения предписаний. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины 24 апреля.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Новые основания для финансовых санкций

В целях повышения дисциплины на рынке Нацбанк уточнил процедуры применения корректирующих санкций и мер раннего вмешательства. Соответствующие изменения внесены в профильное Положение, регулирующее государственный контроль за деятельностью на рынках небанковских финансовых услуг.

В частности, документ вводит прямые денежные штрафы за ряд конкретных нарушений:

  • Для страховщиков: за несоблюдение норм, предусмотренных в Положении о требованиях к системе управления страховой компании.
  • Для ломбардов и финансовых компаний: за нарушение правил Положения об авторизации поставщиков услуг и условий осуществления их основной деятельности.
  • Отдельно для финансовых компаний: за игнорирование требований Положения о системе корпоративного управления и внутреннего контроля.

Обязательная отчетность в случае невыполнения предписаний

Помимо введения новых штрафов, регулятор усилил контроль за фактическим исполнением уже наложенных санкций. Согласно новым правилам, если страховая компания, кредитный союз, финансовая компания или ломбард не выполняет примененную к ней меру воздействия, она обязана направить официальное письменное уведомление в НБУ. Этот документ должен содержать четкое объяснение причин, по которым учреждение не смогло или не успело выполнить требования регулятора.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами