Фондовый рынок Тайваня обогнал Британию и достиг $4,14 трлн благодаря буму в сфере ИИ

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

24 апреля 2026, 18:54

Фондовый рынок Тайваня обогнал Британию и достиг $4,14 трлн благодаря буму в сфере ИИ

Капитализация фондового рынка Тайваня превысила показатели Великобритании, что сделало его седьмым по величине в мире. Такой рост обусловлен возобновлением интереса инвесторов к технологическому сектору на фоне ожиданий деэскалации военного конфликта в Иране. Об этом сообщает Bloomberg.



► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Тайваньское экономическое чудо на фоне ИИ

Тайваньский индекс Taiex стал одним из первых крупных биржевых индикаторов, который полностью отыграл падение, вызванное иранским кризисом, и установил новый исторический максимум. Главной движущей силой этого процесса стала компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), на долю которой приходится более 40 % общей стоимости местного рынка. Акции технологического гиганта обновили собственный рекорд благодаря стремительному росту доходов, что подчеркивает критическую роль компании в глобальной цепочке поставок для систем искусственного интеллекта. На недавнем брифинге в Тайбэе представители TSMC заявили, что ожидают увеличения долларовой выручки более чем на 30% в этом году.

Руководитель направления решений для роста активов в Азиатско-Тихоокеанском регионе компании Broadridge Financial Solutions Юн Нг отмечает, что Тайвань по-прежнему считается главным представителем индустрии аппаратного обеспечения для искусственного интеллекта. По её словам, пока сохраняется динамика капиталовложений в эту сферу, приток инвестиций будет оставаться стабильным.

Хотя экономика Тайваня объемом 977 миллиардов долларов значительно уступает британской экономике, которую Международный валютный фонд оценивает на 2026 год в 4,3 триллиона долларов, высокие объемы экспорта ИИ-технологий значительно улучшают макроэкономические прогнозы острова. Только за апрель базовый индекс Taiex вырос на 16%, а во время торгов в четверг прибавил сразу 0,7%, продлив период непрерывного роста до восьми дней — самой длинной положительной серии с 2025 года. В то же время иностранные инвесторы после рекордного мартовского оттока капитала в размере 28,7 миллиарда долларов снова вернулись на рынок, приобретя в апреле тайваньских акций на сумму 8,9 миллиарда долларов.

Стагнация и отток внутреннего капитала в Великобритании

Общая стоимость фондового рынка Великобритании в настоящее время составляет около 4,09 триллиона долларов. За последний месяц британский биржевой индекс FTSE 100 вырос менее чем на 4%. Главными сдерживающими факторами остаются устойчивая инфляция и процентные ставки, которые держатся на более высоком уровне, чем в остальных странах Европы. И хотя до начала военных действий британская экономика росла быстрее прогнозов, теперь конфликт грозит ударить по ней сильнее, чем по другим развитым странам. Это приводит к удорожанию кредитов и усиливает давление на правительство.

Параллельно с этим аналитики отмечают кардинальное изменение структуры собственности на британском рынке акций. По словам команды стратегов Goldman Sachs Group Inc. во главе с Шэрон Белл, местные инвесторы, традиционно предпочитающие активы с низким риском и небольшой доходностью, всё реже покупают отечественные ценные бумаги. В результате в настоящее время 68% британских акций принадлежат иностранцам, тогда как в 1994 году этот показатель составлял всего 17%. В инвестиционном банке отмечают, что для поощрения внутренних вкладчиков, в частности пенсионных фондов и домохозяйств, необходимы системные изменения в регуляторной политике государства.

Защитный потенциал Лондонской биржи

Несмотря на общее отставание, британские ценные бумаги по-прежнему привлекают капитал благодаря значительной доле компаний из энергетического и оборонного секторов, что актуально в условиях глобальной нестабильности. Ряд крупных игроков, среди которых Barclays, Citigroup и HSBC, рассматривают индекс FTSE 100 как надежный инструмент хеджирования (страхования) рисков в текущей макроэкономической ситуации.

Стратег банка HSBC Данкан Томс объясняет, что сырьевые секторы, специализирующиеся на энергоносителях и базовых материалах, составляют почти пятую часть рыночной капитализации Соединённого Королевства. По его словам, именно они могут выиграть от сохранения высоких цен на энергоресурсы и металлы, напомнив, что во время глобальной стагфляции в 2022 году британский рынок был одним из самых эффективных в мире.

Согласно апрельскому опросу Bank of America, Великобритания занимает второе место среди самых привлекательных рынков Европы после Швейцарии, значительно улучшив свои позиции по сравнению с февралем, когда страна была предпоследней по популярности. Однако, несмотря на оптимизм, 16% глобальных руководителей инвестиционных фондов по-прежнему держат в своих портфелях меньше британских акций, чем требуют рыночные стандарты (месяцем ранее этот показатель составлял 15%).

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами