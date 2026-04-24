Фондовый рынок Тайваня обогнал Британию и достиг $4,14 трлн благодаря буму в сфере ИИ

Капитализация фондового рынка Тайваня превысила показатели Великобритании, что сделало его седьмым по величине в мире. Такой рост обусловлен возобновлением интереса инвесторов к технологическому сектору на фоне ожиданий деэскалации военного конфликта в Иране. Об этом сообщает Bloomberg.

Тайваньское экономическое чудо на фоне ИИ

Тайваньский индекс Taiex стал одним из первых крупных биржевых индикаторов, который полностью отыграл падение, вызванное иранским кризисом, и установил новый исторический максимум. Главной движущей силой этого процесса стала компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), на долю которой приходится более 40 % общей стоимости местного рынка. Акции технологического гиганта обновили собственный рекорд благодаря стремительному росту доходов, что подчеркивает критическую роль компании в глобальной цепочке поставок для систем искусственного интеллекта. На недавнем брифинге в Тайбэе представители TSMC заявили, что ожидают увеличения долларовой выручки более чем на 30% в этом году.

Руководитель направления решений для роста активов в Азиатско-Тихоокеанском регионе компании Broadridge Financial Solutions Юн Нг отмечает, что Тайвань по-прежнему считается главным представителем индустрии аппаратного обеспечения для искусственного интеллекта. По её словам, пока сохраняется динамика капиталовложений в эту сферу, приток инвестиций будет оставаться стабильным.

Хотя экономика Тайваня объемом 977 миллиардов долларов значительно уступает британской экономике, которую Международный валютный фонд оценивает на 2026 год в 4,3 триллиона долларов, высокие объемы экспорта ИИ-технологий значительно улучшают макроэкономические прогнозы острова. Только за апрель базовый индекс Taiex вырос на 16%, а во время торгов в четверг прибавил сразу 0,7%, продлив период непрерывного роста до восьми дней — самой длинной положительной серии с 2025 года. В то же время иностранные инвесторы после рекордного мартовского оттока капитала в размере 28,7 миллиарда долларов снова вернулись на рынок, приобретя в апреле тайваньских акций на сумму 8,9 миллиарда долларов.

Стагнация и отток внутреннего капитала в Великобритании

Общая стоимость фондового рынка Великобритании в настоящее время составляет около 4,09 триллиона долларов. За последний месяц британский биржевой индекс FTSE 100 вырос менее чем на 4%. Главными сдерживающими факторами остаются устойчивая инфляция и процентные ставки, которые держатся на более высоком уровне, чем в остальных странах Европы. И хотя до начала военных действий британская экономика росла быстрее прогнозов, теперь конфликт грозит ударить по ней сильнее, чем по другим развитым странам. Это приводит к удорожанию кредитов и усиливает давление на правительство.

Параллельно с этим аналитики отмечают кардинальное изменение структуры собственности на британском рынке акций. По словам команды стратегов Goldman Sachs Group Inc. во главе с Шэрон Белл, местные инвесторы, традиционно предпочитающие активы с низким риском и небольшой доходностью, всё реже покупают отечественные ценные бумаги. В результате в настоящее время 68% британских акций принадлежат иностранцам, тогда как в 1994 году этот показатель составлял всего 17%. В инвестиционном банке отмечают, что для поощрения внутренних вкладчиков, в частности пенсионных фондов и домохозяйств, необходимы системные изменения в регуляторной политике государства.

Защитный потенциал Лондонской биржи

Несмотря на общее отставание, британские ценные бумаги по-прежнему привлекают капитал благодаря значительной доле компаний из энергетического и оборонного секторов, что актуально в условиях глобальной нестабильности. Ряд крупных игроков, среди которых Barclays, Citigroup и HSBC, рассматривают индекс FTSE 100 как надежный инструмент хеджирования (страхования) рисков в текущей макроэкономической ситуации.

Стратег банка HSBC Данкан Томс объясняет, что сырьевые секторы, специализирующиеся на энергоносителях и базовых материалах, составляют почти пятую часть рыночной капитализации Соединённого Королевства. По его словам, именно они могут выиграть от сохранения высоких цен на энергоресурсы и металлы, напомнив, что во время глобальной стагфляции в 2022 году британский рынок был одним из самых эффективных в мире.

Согласно апрельскому опросу Bank of America, Великобритания занимает второе место среди самых привлекательных рынков Европы после Швейцарии, значительно улучшив свои позиции по сравнению с февралем, когда страна была предпоследней по популярности. Однако, несмотря на оптимизм, 16% глобальных руководителей инвестиционных фондов по-прежнему держат в своих портфелях меньше британских акций, чем требуют рыночные стандарты (месяцем ранее этот показатель составлял 15%).