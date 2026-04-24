Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

24 апреля 2026, 16:36 Читати українською

«Укрпочта» продала на аукционах недвижимость на сумму более полумиллиарда гривен

Национальный почтовый оператор реализовал более 13 тысяч квадратных метров собственных неиспользуемых площадей через систему электронных торгов, привлекая более 517 миллионов гривен. Об этом 24 апреля сообщил вице-премьер-министр по вопросам восстановления — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Оптимизация активов: продажа заброшенных площадей

В целом компания выставила на продажу около 20 объектов недвижимости. Речь идет о бывших складах, сортировочных центрах и других зданиях, которые перестали использоваться в операционной деятельности после комплексной модернизации сети. Содержание этих пустующих помещений было убыточным: ежегодно предприятие тратило не менее 3,5 миллиона гривен только на уплату налогов за них, не считая дополнительных финансовых потерь на охрану и оплату коммунальных услуг.

Рекордные торги во Львове

Реализация имущества осуществлялась путем проведения восьми аукционов на государственной платформе «Prozorro.Продажи». Совокупная стартовая стоимость выставленных лотов составляла примерно 110 миллионов гривен, однако благодаря высокой конкуренции во время торгов итоговая сумма выросла более чем в четыре раза — до свыше 517 миллионов. Наиболее успешной стала сделка по продаже объекта во Львове: при начальной цене в 56 миллионов гривен покупатель заплатил за него 462 миллиона.

По словам Алексея Кулебы, полученные средства будут инвестированы в дальнейшую модернизацию предприятия. «Полученные средства будут направлены на развитие — логистику, сервисы и повышение эффективности работы национального почтового оператора», — подчеркнул чиновник.

Избавление от изношенного транспорта

Параллельно почтовый оператор распродает устаревший автопарк. В начале декабря прошлого года компания выставила на торги 716 единиц списанной техники со средним пробегом 470 тысяч километров и уровнем износа 96%. Этот шаг был направлен на сокращение расходов на ремонт и обновление транспортного парка. В феврале все соглашения о продаже этих автомобилей через систему «Prozorro.Продажи» были успешно подписаны, что принесет госкомпании почти 9 миллионов гривен прибыли.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Унилий Бетменцев и 6 незарегистрированных посетителей.
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами