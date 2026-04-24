«Укрпочта» продала на аукционах недвижимость на сумму более полумиллиарда гривен

Национальный почтовый оператор реализовал более 13 тысяч квадратных метров собственных неиспользуемых площадей через систему электронных торгов, привлекая более 517 миллионов гривен. Об этом 24 апреля сообщил вице-премьер-министр по вопросам восстановления — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Оптимизация активов: продажа заброшенных площадей

В целом компания выставила на продажу около 20 объектов недвижимости. Речь идет о бывших складах, сортировочных центрах и других зданиях, которые перестали использоваться в операционной деятельности после комплексной модернизации сети. Содержание этих пустующих помещений было убыточным: ежегодно предприятие тратило не менее 3,5 миллиона гривен только на уплату налогов за них, не считая дополнительных финансовых потерь на охрану и оплату коммунальных услуг.

Рекордные торги во Львове

Реализация имущества осуществлялась путем проведения восьми аукционов на государственной платформе «Prozorro.Продажи». Совокупная стартовая стоимость выставленных лотов составляла примерно 110 миллионов гривен, однако благодаря высокой конкуренции во время торгов итоговая сумма выросла более чем в четыре раза — до свыше 517 миллионов. Наиболее успешной стала сделка по продаже объекта во Львове: при начальной цене в 56 миллионов гривен покупатель заплатил за него 462 миллиона.

По словам Алексея Кулебы, полученные средства будут инвестированы в дальнейшую модернизацию предприятия. «Полученные средства будут направлены на развитие — логистику, сервисы и повышение эффективности работы национального почтового оператора», — подчеркнул чиновник.

Избавление от изношенного транспорта

Параллельно почтовый оператор распродает устаревший автопарк. В начале декабря прошлого года компания выставила на торги 716 единиц списанной техники со средним пробегом 470 тысяч километров и уровнем износа 96%. Этот шаг был направлен на сокращение расходов на ремонт и обновление транспортного парка. В феврале все соглашения о продаже этих автомобилей через систему «Prozorro.Продажи» были успешно подписаны, что принесет госкомпании почти 9 миллионов гривен прибыли.