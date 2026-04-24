НБУ определил курсы доллара и евро на понедельник

НБУ определил курсы валют на понедельник, 27 апреля. Доллар и евро подорожали. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

На понедельник НБУ установил следующий курс доллара: 44,00 грн. Это на 6 копеек больше, чем в пятницу (43,94).

Исторический максимум доллара: 44,16 (13.03.2026).

В то же время курс евро на понедельник был установлен на отметке 51,54 грн, что на 16 копеек больше, чем в пятницу (51,38).

Исторический максимум евро: 51,91 (22.04.26).

Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, которое помогает выгодно обменивать валюту