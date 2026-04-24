Украинцы впервые за долгое время начали продавать валюту на пике курса — эксперт

По данным НБУ, в минувшие выходные и понедельник (20 апреля) принесли нетипичный для рынка результат: несистемный профицит. Украинцы продали валюты немного больше, чем купили (разница составила $0,01 млн на наличном рынке и значительные $12,7 млн на безналичном).

Эксперт отмечает, что сейчас наличный рынок имеет самый низкий уровень дефицита с апреля прошлого года.

Почему население не подключилось к ралли?

Шевчишин выделяет несколько ключевых причин такого поведения.

Налоговый фактор: до 20 апреля ФОПы должны были уплатить налоги за 1-й квартал 2026 года, а до мая — подать декларации. Для расчетов с бюджетом предприниматели и самозанятые лица активно меняют валютные сбережения на гривну.

Выгодный момент: в этом году «налоговый сезон» совпал с пиковыми значениями курса, что позволило ФОПам конвертировать сбережения максимально выгодно.

Перекупленность и нехватка гривни: в марте население уже скупило значительные объемы валюты, а сейчас на руках банально осталось меньше свободной гривны для новых покупок.

Случайное совпадение?

Аналитик иронически подчеркивает, что такое совпадение, когда возможность сдать валюту по самому высокому курсу пришлась именно на период массовых налоговых выплат, выглядит слишком удачным.

«Так совпало. Наверное, очень случайно. ФОПы и население получили возможность конвертировать свои валютные сбережения в гривну по очень выгодному курсу. В прошлом году такой возможности даже близко не было. Объяснять дальше не буду, потому что главное мнение на поверхности», — отметил Шевчишин.