НБУ отмечает сезонное сокращение объема наличности: какие банкноты используются чаще всего

По состоянию на 1 апреля 2026 года объем наличных средств в Украине сократился на 0,3%, или на 3,1 миллиарда гривен, по сравнению с началом текущего года, достигнув отметки в 923,2 миллиарда гривен. Главной причиной такого снижения регулятор называет традиционные сезонные факторы, связанные с изъятием части ранее эмитированных наличных средств. Об этом сообщает Национальный банк Украины 24 апреля.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Структура рынка наличных денег

По данным Нацбанка, в настоящее время в украинской экономике находится в обращении 2,6 миллиарда банкнот общей стоимостью 913,4 миллиарда гривен. Кроме того, в обращении находится 15,2 миллиарда монет на сумму 9,6 миллиарда гривен (эта статистика касается исключительно разменных и оборотных монет, без учета памятных и инвестиционных).

В пересчете на одного жителя страны приходится 63 бумажные купюры и 195 монет. Для сравнения: в начале года эти показатели составляли 64 и 193 штуки соответственно.

Самые популярные валюты и утрата статуса платежного средства

Лидером среди банкнот по количеству остается купюра номиналом 500 гривен — на неё приходится 25,5% всех бумажных денег в обращении. Реже всего встречается 50-гривневая банкнота с долей в 4,7%. Также регулятор напоминает, что старые банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен (выпуска 2003−2007 годов) с 2 марта 2026 года окончательно утратили статус средства платежа. Они будут оставаться в общей статистике наличности только до тех пор, пока будет длиться период их обмена на актуальные денежные знаки.

Среди монет, находящихся в обращении, лидирует монета номиналом 1 гривна (4,7 % от общего количества монет в обращении), тогда как наименьшая доля приходится на монету номиналом 10 гривен (2,4 %).

Оптимизация мелких расходов: сокращение расходов на 10 копеек

В то же время продолжается кампания по постепенному выводу из обращения 10-копеечных монет, начавшаяся ещё 1 октября 2025 года. Это решение принято с целью оптимизации расходов государства и бизнеса на производство, инкассацию, транспортировку и хранение мелкой монеты, утратившей покупательную способность. С момента начала кампании уже изъято 4,8 миллиона штук. На данный момент доля 10 копеек составляет 27,1% от общего количества монет в обращении.

В то же время монета номиналом 50 копеек, доля которой составляет 9,1%, пользуется стабильным спросом в сфере торговли и услуг.