Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
24 апреля 2026, 14:22

НБУ отмечает сезонное сокращение объема наличности: какие банкноты используются чаще всего

По состоянию на 1 апреля 2026 года объем наличных средств в Украине сократился на 0,3%, или на 3,1 миллиарда гривен, по сравнению с началом текущего года, достигнув отметки в 923,2 миллиарда гривен. Главной причиной такого снижения регулятор называет традиционные сезонные факторы, связанные с изъятием части ранее эмитированных наличных средств. Об этом сообщает Национальный банк Украины 24 апреля.

Структура рынка наличных денег

По данным Нацбанка, в настоящее время в украинской экономике находится в обращении 2,6 миллиарда банкнот общей стоимостью 913,4 миллиарда гривен. Кроме того, в обращении находится 15,2 миллиарда монет на сумму 9,6 миллиарда гривен (эта статистика касается исключительно разменных и оборотных монет, без учета памятных и инвестиционных).

В пересчете на одного жителя страны приходится 63 бумажные купюры и 195 монет. Для сравнения: в начале года эти показатели составляли 64 и 193 штуки соответственно.

Самые популярные валюты и утрата статуса платежного средства

Лидером среди банкнот по количеству остается купюра номиналом 500 гривен — на неё приходится 25,5% всех бумажных денег в обращении. Реже всего встречается 50-гривневая банкнота с долей в 4,7%. Также регулятор напоминает, что старые банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен (выпуска 2003−2007 годов) с 2 марта 2026 года окончательно утратили статус средства платежа. Они будут оставаться в общей статистике наличности только до тех пор, пока будет длиться период их обмена на актуальные денежные знаки.

Среди монет, находящихся в обращении, лидирует монета номиналом 1 гривна (4,7 % от общего количества монет в обращении), тогда как наименьшая доля приходится на монету номиналом 10 гривен (2,4 %).

Оптимизация мелких расходов: сокращение расходов на 10 копеек

В то же время продолжается кампания по постепенному выводу из обращения 10-копеечных монет, начавшаяся ещё 1 октября 2025 года. Это решение принято с целью оптимизации расходов государства и бизнеса на производство, инкассацию, транспортировку и хранение мелкой монеты, утратившей покупательную способность. С момента начала кампании уже изъято 4,8 миллиона штук. На данный момент доля 10 копеек составляет 27,1% от общего количества монет в обращении.

В то же время монета номиналом 50 копеек, доля которой составляет 9,1%, пользуется стабильным спросом в сфере торговли и услуг.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 9 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами