24 апреля 2026, 13:55 Читати українською

Вступил в силу закон, сокращающий продолжительность проверок для одних предприятий и увеличивающий их частоту для других — подробности

Государство меняет правила надзора за предпринимательской деятельностью, отказываясь от рамочного закона 2007 года в пользу риск-ориентированного подхода. Новая модель вводит обязательную видеофиксацию визитов инспекторов, инструменты добровольного аудита и публичные рейтинги компаний. Об этом сообщает LIGA ZAKON 24 апреля.

Перезагрузка системы мониторинга

Опубликованный рамочный закон «Об основных принципах государственного надзора (контроля)» № 4840-IX от 8 апреля 2026 года полностью заменяет предыдущую модель регулирования, действовавшую с 2007 года (закон № 877-V). Изменения охватывают практически весь спектр публичного администрирования, за исключением налоговых, таможенных, валютных и финансовых проверок, которые регулируются отдельно. Документ радикально трансформирует логику проведения инспекций, сбора доказательств и алгоритмы защиты для предпринимателей.
Изменение сроков и обязательная видеофиксация в качестве доказательства

Законодательство усиливает внимание к предприятиям с высокой степенью риска: теперь плановые визиты к ним будут проводиться ежегодно, а не раз в два года. В то же время для компаний с незначительным уровнем риска продолжительность мероприятий сокращена: плановые проверки будут длиться не более пяти рабочих дней, а внеплановые — до двух. Ключевым процессуальным изменением стало требование непрерывной видеофиксации проверки с момента прибытия представителей контролирующих органов. Если инспекторы составят акт без соответствующего видеоматериала, такой документ фактически утратит юридическую силу в качестве доказательства в суде.

Новые инструменты: аудит, рейтинги и Наблюдательный совет

Реформа вводит три новых механизма взаимодействия между государством и бизнесом:

  • Добровольный аудит. Мероприятие, которое предприятие инициирует самостоятельно для проверки текущего состояния дел. Оно не предусматривает применения штрафов, а в случае положительного заключения интервал до следующей плановой проверки увеличивается в полтора раза (например, для предприятий с высоким уровнем риска этот период увеличится с одного до полутора лет).
  • Открытый рейтинг. Публичный реестр, основанный на уровне риска субъектов хозяйствования. Он будет обновляться ежегодно и будет доступен для проверки любым потенциальным контрагентом.
  • Двухуровневый Совет по вопросам государственного надзора. Специальный орган, который будет действовать в качестве альтернативного механизма досудебного урегулирования споров. По крайней мере половину его состава будут составлять представители бизнес-сообщества.

Изменение стратегии защиты в судах

Новые условия требуют от компаний пересмотра подходов к правовой защите. В соответствии с закрепленной Верховным Судом доктриной «исчерпанного действия акта», суды больше не будут отменять результаты проверки задним числом из-за формальных процедурных ошибок инспекторов, если компания уже допустила их к работе. Поэтому юристы советуют реализовывать право на недопуск контролеров превентивно — непосредственно в момент их прибытия, а не после завершения контрольных мероприятий.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
