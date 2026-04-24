Нефть дорожает из-за угрозы эскалации конфликта на Ближнем Востоке

ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

24 апреля 2026, 11:56 Читати українською

Нефть дорожает из-за угрозы эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Цены на нефть выросли в пятницу, 24 апреля, на фоне опасений нового витка военной эскалации на Ближнем Востоке после того, как Иран обнародовал видео высадки своих спецназовцев на грузовое судно в районе Ормузского пролива, а также сообщений об активации систем ПВО в Тегеране. Об этом сообщает Reuters.

Нефть дорожает из-за угрозы эскалации конфликта на Ближнем Востоке
По состоянию на 07:10 фьючерсы на нефть Brent подорожали на $0,99 (0,94%) — до $106,06 за баррель. Американская WTI выросла на $0,71 (0,73%) — до $96,56 за баррель.

За неделю Brent прибавил 17,13%, а WTI — 15,13%, что стало вторым самым недельным ростом с начала войны.

Напряжение в Ормужском проливе

После войны между США и Израилем против Ирана временное закрытие Ормузского пролива сократило примерно 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран мог частично накопить вооружение во время двухнедельного перемирия, но добавил, что американские военные способны уничтожить его в один день.

Аналитики Haitong Futures отмечают, что режим прекращения огня выглядит скорее подготовительным этапом возможного нового конфликта. Если переговоры между США и Ираном не дадут результаты до конца апреля, а боевые действия возобновятся, цены на нефть могут обновить годовые максимумы.

Иран также опубликовал видео, где его спецназовцы штурмуют грузовое судно, подчеркивая свое влияние на Ормузский пролив. Это вызывает беспокойство, поскольку любые перебои в этом регионе могут оказать существенное влияние на глобальные энергорынки.

Переговоры и дипломатия

Трамп заявил, что не устанавливает четких сроков для достижения долгосрочного соглашения с Ираном, но стремится к «большой договоренности». По его словам, он готов ждать, но не спешит с решением.

Аналитики предупреждают, что длительные перебои в Ормузском проливе могут до конца мая или начала июня снизить мировые запасы нефти до сезонных минимумов за пять лет, что придаст новое ценовое давление.

Также Трамп сообщил, что Израиль и Ливан договорились продлить перемирие еще на три недели.

В переговорах в Белом доме участвовали премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Ливана Джозеф Аун. В то же время группировка Хезболла, которая участвует в конфликте с Израилем, не была вовлечена в переговоры и заявляет о праве на сопротивление.

До этого Израиль предупреждал о готовности возобновить удары по Ирану, что еще больше усиливает риски новой эскалации в регионе.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
