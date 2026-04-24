Число мультимиллионеров превысило 713 тысяч: какие страны лидируют

За последние пять лет в мире ежедневно появлялось около 89 новых мультимиллионеров, а общее число людей с капиталом свыше 30 миллионов долларов достигло почти 714 тысяч. Основными двигателями накопления частного капитала стали США, Китай и Индия, тогда как самые высокие темпы будущего роста прогнозируются в развивающихся экономиках. Об этом сообщает платформа Knight Frank.

Рекордные темпы накопления капитала

Согласно исследованию Wealth Sizing Model, рост частного капитала в мире демонстрирует беспрецедентную динамику. В период с 2021 по 2026 год количество так называемых UHNWI (лиц с сверхбольшим чистым капиталом, превышающим 30 миллионов долларов США) выросло с 551 435 до 713 626. Это означает появление 162 191 нового мультимиллионера всего за пять лет.

Региональное распределение и доминирование США

В настоящее время три макрорегиона сосредоточивают подавляющую часть мирового богатства. Северная Америка удерживает лидерство с долей 37%, за ней следует Азиатско-Тихоокеанский регион (почти 31%), а замыкает тройку Европа (более 25%). Несмотря на относительно скромные в процентном выражении темпы роста, Соединенные Штаты в абсолютном выражении прибавят больше сверхбогатых людей в течение следующих пяти лет, чем целые мировые регионы вместе взятые.

Миграция миллиардеров

Совокупность мировых миллиардеров, насчитывающая 3 110 человек, в настоящее время более географически рассредоточена по сравнению с более широкой группой мультимиллионеров. Аналитики ожидают, что эта тенденция к диверсификации сохранится, а темпы роста будут сильно различаться в зависимости от региона. В частности, ожидается, что в одной из исследуемых стран количество миллиардеров вырастет на 77% в период между 2026 и 2031 годами.

Новые центры роста: от Индонезии до Австралии

Прогноз на ближайшие пять лет (2026−2031) показывает, что лидерами по темпам роста числа сверхбогатых людей станут не традиционные финансовые центры, а быстро развивающиеся экономики. Возглавляет рейтинг Индонезия с прогнозируемым ростом на 82%. За ней следуют Саудовская Аравия (63%), Польша и Вьетнам (59%).

Особо выделяется Австралия: ожидается, что число ее жителей с сверхбольшим капиталом вырастет почти на 60 % в течение следующих пяти лет, достигнув отметки в 26 095 человек. Это будет означать, что почти каждый тысячный житель страны будет обладать состоянием свыше 30 миллионов долларов.

В то же время Индия демонстрирует переход от стремительной экспансии к масштабной консолидации: с 2021 по 2026 год количество ее самых богатых граждан взлетело на 63% — с чуть более 12 000 до почти 20 000 человек (при этом прогноз роста на 2026−2031 годы составляет 27%).