Рекордные убытки в сфере частного кредитования: почему фонд Thoma Bravo потерял $5,1 млрд

Частная инвестиционная компания Thoma Bravo завершает переговоры о передаче разработчика программного обеспечения Medallia под контроль его кредиторов. Об этом сообщает Reuters 22 апреля.

Финансовый крах на миллиарды

Передача актива, ставшая результатом многомесячных переговоров о реструктуризации, приведет к полной потере 5,1 миллиарда долларов собственного капитала для Thoma Bravo и её партнеров-инвесторов. Они приобрели компанию в 2021 году за 6,4 миллиарда долларов. Инсайдеры подтвердили эти данные на условиях анонимности в связи с закрытым характером переговоров.

В последние месяцы компания не смогла справиться с долговой нагрузкой в размере 3 миллиардов долларов. Среди основных кредиторов — крупные финансовые игроки Blackstone, KKR, Apollo Global и Antares Capital.

Тень искусственного интеллекта и переоценка рынка

Как и ряд других технологических компаний, Medallia, разрабатывающая сервисы для сбора и анализа отзывов клиентов и сотрудников, столкнулась с падением рыночной стоимости. Главная причина — опасения рынка, что подобные платформы со временем будут вытеснены технологиями искусственного интеллекта.

Бум инвестиций фондов прямых инвестиций в сферу программного обеспечения пришелся на период низких процентных ставок после пика пандемии COVID-19. Однако сейчас инвесторы всё больше сомневаются в обоснованности высоких оценок таких компаний и целесообразности огромных кредитов, привлечённых для их покупки.

Жесткие условия кредитования и конкуренция

Помимо общего макроэкономического давления, Medallia столкнулась с жесткими условиями обслуживания долга. Согласно финансовой отчетности, недавно группа кредиторов во главе с Blackstone отказалась продлить компании льготный режим. Ожидается, что новые условия кредитования увеличат расходы на обслуживание долга примерно на 100 миллионов долларов — до 300 миллионов в год. Эта сумма существенно превышает нынешнюю годовую прибыль разработчика, которая составляет около 200 миллионов долларов. В то же время компании приходится удерживать позиции в условиях жесткой конкуренции на рынке аналитики клиентского опыта, где ее главными соперниками остаются такие гиганты, как Qualtrics, SurveyMonkey и InMoment.