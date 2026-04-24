Экс-сотрудника Samsung приговорили к 7 годам за передачу технологий Китаю за $2 млн

Южнокорейский суд вынес суровый приговор бывшему исследователю компании Samsung Electronics. Его признали виновным в угоне критически важных технологий производства чипов в пользу китайского производителя ChangXin Memory Technologies (CXMT). Об этом сообщает Reuters.

Подробности

Центральный окружной суд Сеула приговорил 56-летнего подсудимого к семи годам тюремного заключения. Суд установил, что переданная информация является «национальной базовой технологией», защищенной законодательством Южной Кореи. Речь идет о технологических процессах изготовления памяти DRAM.

По данным прокуратуры, обвиняемый получил от китайской стороны около 2,9 млрд вон ($1,96 млн) в течение шести лет.

Власти утверждают, что эта утечка помогла Китаю ускорить разработку памяти с высокой пропускной способностью (HBM) — критически важного компонента для вычислений в сфере искусственного интеллекта.

Осужден был одним из 10 человек, которым в прошлом году предъявлены обвинения. Схема начала действовать после того, как он перешел на работу в CXMT вместе с другим бывшим чиновником Samsung.

Сама китайская компания CXMT сейчас активно расширяется. В прошлом году она объявила о планах привлечь более $4,3 млрд через IPO в Шанхае для модернизации своих производственных линий. Samsung Electronics пока официально воздерживается от комментариев по приговору.