Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

24 апреля 2026, 10:01

Экс-сотрудника Samsung приговорили к 7 годам за передачу технологий Китаю за $2 млн

Южнокорейский суд вынес суровый приговор бывшему исследователю компании Samsung Electronics. Его признали виновным в угоне критически важных технологий производства чипов в пользу китайского производителя ChangXin Memory Technologies (CXMT). Об этом сообщает Reuters.

Экс-сотрудника Samsung приговорили к 7 годам за передачу технологий Китаю за $2 млн
Центральный окружной суд Сеула приговорил 56-летнего подсудимого к семи годам тюремного заключения. Суд установил, что переданная информация является «национальной базовой технологией», защищенной законодательством Южной Кореи. Речь идет о технологических процессах изготовления памяти DRAM.

По данным прокуратуры, обвиняемый получил от китайской стороны около 2,9 млрд вон ($1,96 млн) в течение шести лет.

Власти утверждают, что эта утечка помогла Китаю ускорить разработку памяти с высокой пропускной способностью (HBM) — критически важного компонента для вычислений в сфере искусственного интеллекта.

Осужден был одним из 10 человек, которым в прошлом году предъявлены обвинения. Схема начала действовать после того, как он перешел на работу в CXMT вместе с другим бывшим чиновником Samsung.

Сама китайская компания CXMT сейчас активно расширяется. В прошлом году она объявила о планах привлечь более $4,3 млрд через IPO в Шанхае для модернизации своих производственных линий. Samsung Electronics пока официально воздерживается от комментариев по приговору.

Роман Мирончук
