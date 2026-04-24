Миллион на собственную ферму: как ветеранам получить грант на развитие агробизнеса

Украинский ветеранский фонд предлагает финансовую поддержку для участников боевых действий, развивающих фермерские хозяйства. Максимальная сумма гранта составляет 1 млн грн, а средства можно направить как на масштабирование существующего бизнеса, так и на старт нового проекта «с нуля». Об особенностях программы рассказал грантовый эксперт Александр Бабин во время вебинара Всеукраинского конгресса фермеров, сообщает Agro News.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Ключевые условия

Программа носит циклический характер, поэтому заинтересованным предпринимателям следует готовиться заранее. Прием заявок открывается 4−5 раз в год и длится всего 2−3 недели.

Обязательным требованием является наличие сформированной команды проекта с подробными резюме специалистов. Без профессионального кадрового сопровождения шансы на одобрение заявки минимальны.

На что можно потратить деньги?

Грант от Украинского ветеранского фонда является одним из немногих инструментов, позволяющих финансировать специфические потребности малых хозяйств:

Модульные конструкции: покупка миницехов, вагончиков и оборудования для крафтовой переработки продукции.

Сельхозтехника: закупка необходимых агрегатов и оборудования для полевых работ.

Эксперт также посоветовал фермерским семьям, в составе которых ветераны, рассматривать вариант партнерства. Это позволяет привлечь финансирование, часто недоступное по другим государственным или международным программам. Актуальные даты подачи заявок публикуются на официальном портале Украинского ветеранского фонда.