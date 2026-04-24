БЭБ объяснил на котах, как не стать частью схемы «дробления бизнеса»

Бюро экономической безопасности Украины избрало креативный подход, чтобы предупредить граждан о рисках фиктивного предпринимательства. В новом ролике ведомство наглядно демонстрирует, как обычные наемные работники становятся инструментами в схемах уклонения от налогов.

Дробление бизнеса через сеть подставных ФЛП — одна из самых распространенных схем, в которую люди часто попадают из-за чрезмерного доверия к руководству. БЭБ предостерегает: то, что владелец компании называет простой формальностью, для работника может обернуться реальными штрафами и уголовной ответственностью.

Как работает ловушка

История «продавщицы Оксаны», которую БЭБ анимировало в видео, типична для рынка труда. Работнику предлагают открыть ФЛП на собственное имя якобы для удобства отчетности, просят передать доступ к счетам и ключам ЭЦП.

На самом же деле человек остается обычным исполнителем, но по документам становится предпринимателем, через которого проходят миллионные обращения. Государство расценивает такое лицо как самостоятельного хозяйствующего субъекта, что несет полную ответственность за все операции.

При проверке организаторы схемы часто исчезают, оставляя «номинальных собственников» наедине с налоговыми претензиями и судебными исками.

