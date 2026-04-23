Супруги Порошенко разделили между собой имущество на 17 миллиардов

Винницкий апелляционный суд принял решение о разделе общего имущества супругов Порошенко. Согласно постановлению от 20 апреля, общая стоимость подлежащих распределению активов составляет 17 млрд грн. Несмотря на масштабный имущественный процесс, адвокаты отмечают, что речь не идет о разводе. Об этом сообщает LIGA.net.

Как распределили капитал

Марина Порошенко получила активы на общую сумму 8,53 млрд грн. Ключевым объектом стал инвестиционный фонд:

Пакет акций: 78,93% (8190 акций) фонда «Прайм Эссетс Кэпитал» стоимостью 8,33 млрд грн.

Дополнительно денежные средства на нескольких банковских счетах.

Петр Порошенко оставил в своей собственности активы, среди которых преобладают культурные ценности и наличные денежные средства:

Художественная коллекция: 46 полотен мировых мастеров (Рубенс, Тициан, Дали, Айвазовский) общей стоимостью около 100,4 млн евро.

Наличные: 3,19 млрд грн в разных валютах.

Транспорт: автомобиль Volvo S90, мотоцикл Honda CMX 1100D и прицеп.

Международные выплаты: $20 млн. от швейцарского траста Sequent Schweiz AG.

Юридическая стратегия или семейные перемены?

В пресс-службе партии «Европейская солидарность» еще в 2025 году объясняли, что судебный иск о разделе имущества является частью защитной тактики. По их словам, это необходимый шаг для разблокирования финансовых ресурсов в условиях действующих санкций, позволяющих продолжать финансирование политической деятельности и благотворительных проектов в поддержку ВСУ.

Адвокат Порошенко Игорь Головань подтвердил, что раздел имущества является автономным процессом, который юридически не связан с вопросом расторжения брака.

«Развод — это отдельный процесс, а имущественные процессы — это отдельные процессы», — заявил он.