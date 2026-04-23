Супруги Порошенко разделили между собой имущество на 17 миллиардов

Винницкий апелляционный суд принял решение о разделе общего имущества супругов Порошенко. Согласно постановлению от 20 апреля, общая стоимость подлежащих распределению активов составляет 17 млрд грн. Несмотря на масштабный имущественный процесс, адвокаты отмечают, что речь не идет о разводе. Об этом сообщает LIGA.net.
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Как распределили капитал
Марина Порошенко получила активы на общую сумму 8,53 млрд грн. Ключевым объектом стал инвестиционный фонд:
- Пакет акций: 78,93% (8190 акций) фонда «Прайм Эссетс Кэпитал» стоимостью 8,33 млрд грн.
- Дополнительно денежные средства на нескольких банковских счетах.
Петр Порошенко оставил в своей собственности активы, среди которых преобладают культурные ценности и наличные денежные средства:
- Художественная коллекция: 46 полотен мировых мастеров (Рубенс, Тициан, Дали, Айвазовский) общей стоимостью около 100,4 млн евро.
- Наличные: 3,19 млрд грн в разных валютах.
- Транспорт: автомобиль Volvo S90, мотоцикл Honda CMX 1100D и прицеп.
- Международные выплаты: $20 млн. от швейцарского траста Sequent Schweiz AG.
Юридическая стратегия или семейные перемены?
В пресс-службе партии «Европейская солидарность» еще в 2025 году объясняли, что судебный иск о разделе имущества является частью защитной тактики. По их словам, это необходимый шаг для разблокирования финансовых ресурсов в условиях действующих санкций, позволяющих продолжать финансирование политической деятельности и благотворительных проектов в поддержку ВСУ.
Адвокат Порошенко Игорь Головань подтвердил, что раздел имущества является автономным процессом, который юридически не связан с вопросом расторжения брака.
«Развод — это отдельный процесс, а имущественные процессы — это отдельные процессы», — заявил он.
Комментарии