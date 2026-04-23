ПФ сообщил, когда определит субсидии на следующий отопительный период

В мае 2026 года, после завершения отопительного сезона 2025−2026 годов, Пенсионный фонд Украины будет определять право домохозяйств на получение жилищной субсидии на период с мая 2026 года по 30 апреля 2027 года. Для семей, которые будут иметь право на помощь, расчет субсидии на неотапливаемый период будет произведен автоматически.

Расчет субсидии

Жилищная субсидия рассчитывается:

на неотапливаемый сезон — с 1 мая по 30 сентября;

на отопительный сезон — с 1 октября по 30 апреля.

Отдельным категориям граждан жилищная субсидия на следующий сезон назначается по обращению. Да, обращаться с заявлением нужно, если:

заявитель (член домохозяйства) арендует жилое помещение, за которое платит жилищно-коммунальные услуги;

количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных;

в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица (в случае смены места жительства);

домохозяйство претендует на назначение жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, жесткого и жидкого печного бытового топлива.

При возникновении обстоятельств, влияющих на право назначения субсидии (изменения в составе домохозяйства, имущественном состоянии при длительном пребывании за границей), получатель субсидии обязан сообщить органу Пенсионного фонда Украины в течение 30 календарных дней.

Как подать документы?

Обратиться за назначением жилищной субсидии или сообщить об обстоятельствах, влияющих на право в отношении жилищной субсидии, можно избранным способом:

лично, обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда;

по почте, в адрес территориального органа Фонда;

онлайн — через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда или мобильное приложение «Пенсионный фонд».

Кроме того, документы на назначение субсидий можно подавать в центры предоставления административных услуг, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин и через портал «Дия».