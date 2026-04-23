В мае 2026 года, после завершения отопительного сезона 2025−2026 годов, Пенсионный фонд Украины будет определять право домохозяйств на получение жилищной субсидии на период с мая 2026 года по 30 апреля 2027 года. Для семей, которые будут иметь право на помощь, расчет субсидии на неотапливаемый период будет произведен автоматически.
ПФ сообщил, когда определит субсидии на следующий отопительный период
Расчет субсидии
Жилищная субсидия рассчитывается:
- на неотапливаемый сезон — с 1 мая по 30 сентября;
- на отопительный сезон — с 1 октября по 30 апреля.
Отдельным категориям граждан жилищная субсидия на следующий сезон назначается по обращению. Да, обращаться с заявлением нужно, если:
- заявитель (член домохозяйства) арендует жилое помещение, за которое платит жилищно-коммунальные услуги;
- количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных;
- в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица (в случае смены места жительства);
- домохозяйство претендует на назначение жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, жесткого и жидкого печного бытового топлива.
При возникновении обстоятельств, влияющих на право назначения субсидии (изменения в составе домохозяйства, имущественном состоянии при длительном пребывании за границей), получатель субсидии обязан сообщить органу Пенсионного фонда Украины в течение 30 календарных дней.
Как подать документы?
Обратиться за назначением жилищной субсидии или сообщить об обстоятельствах, влияющих на право в отношении жилищной субсидии, можно избранным способом:
- лично, обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда;
- по почте, в адрес территориального органа Фонда;
- онлайн — через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда или мобильное приложение «Пенсионный фонд».
Кроме того, документы на назначение субсидий можно подавать в центры предоставления административных услуг, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин и через портал «Дия».
