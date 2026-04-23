Маск делает ставку на ИИ: SpaceX готова заплатить за Cursor $60 миллиардов

Аэрокосмическая компания SpaceX Илона Маска заключила стратегическое соглашение с разработчиком ИИ-редактора кода Cursor. По ее условиям компания может выкупить стартап за $60 млрд или выплатить $10 млрд за использование его технологий, если полное поглощение не произойдет. Об этом сообщает Business Insider.

Это соглашение делает SpaceX полноценным игроком в гонке ИИ-инструментов для программирования, где компания будет теперь конкурировать с Anthropic (Claude Code), OpenAI (Codex) и новыми игроками рынка «вайб-кодинга».

Коллаборация интеллекта и мощности

Стратегия Маска проста — объединить передовой продукт Cursor с инфраструктурной мощностью суперкомпьютера Colossus, принадлежащего SpaceX.

Colossus работает на базе 200 тысяч графических процессоров Nvidia H100. Цель — создание наиболее полезных в мире моделей для написания кода. Cursor планирует тренировать свою новую модель Composer 2.5 именно на инфраструктуре xAI.

Кто стоит за Cursor?

Стартап был основан четырьмя одногруппниками из Массачусетского технологического института. Их идеей было не просто создать «чат-окно» рядом с кодом (как у GitHub Copilot), а интегрировать ИИ непосредственно в процесс редактирования.

Молодая компания привлекла первые инвестиции (pre-seed) в 2022 году, а уже в 2023-м получила $8 млн в seed-раунде с участием фонда OpenAI.

В 2024 году стартап провел первый крупный раунд финансирования — Series A на $60 млн с отметкой $400 млн. Среди инвесторов — известные венчурные фонды, а также основатели Stripe и OpenAI.

В ноябре 2025 года Cursor привлекла еще $2,3 млрд в раунде Series D. К предыдущим инвесторам присоединились крупные игроки, в том числе Nvidia и Google. По итогам этого раунда компанию оценили в $29,3 млрд.

Стартап располагает офисами в Сан-Франциско и Нью-Йорке, а в команде работает около 400 человек.

Клиенты и поклонники

Список клиентов Cursor напоминает список самых влиятельных компаний Кремниевой долины: Stripe,Coinbase, Discord, Salesforce, Neuralink.

Особым фанатом инструмента является гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг. По его словам, 100% инженеров Nvidia уже используют Cursor. В прошлом месяце Хуанг даже появился на конференции в кожаной куртке с гигантским логотипом Cursor на спине.

Вызовы и конкуренция

Несмотря на ликование, Cursor сталкивается с жесткой конкуренцией. После релиза модели Opus 4.6 от Anthropic многие разработчики начали переходить на Claude Code из-за более низкой стоимости токенов. Венчурные капиталисты, такие как Чамат Палихапития, публично заявляли о миграции из Cursor из-за огромных счетов за потребление токенов.

Ответом стартапа стал запуск Cursor 3, позволяющий создавать автономные ИИ-агенты для выполнения задач вместо программиста.