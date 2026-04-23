НБУ установил курсы валют на пятницу: доллар подорожал, евро — подешевел

Национальный банк установил новые курсы валют на пятницу, 24 апреля. Доллар подорожал на 5 копеек, а евро подешевел на 12 копеек. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

В пятницу НБУ установил курс доллара на уровне 43,94 грн. Это на 5 копеек больше, чем в четверг (43,89 грн).

Исторический максимум доллара: 44,16 грн (13.03.26).

В то же время курс евро на пятницу составляет 51,38 грн, что на 12 копеек меньше, чем в четверг (51,50 грн).

Исторический максимум евро: 51,91 грн (22.04.26).

Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту