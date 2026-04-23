ВР приняла закон, позволяющий получить страховой стаж за период, когда взносы не уплачивались — детали

По словам главы Налогового комитета В Р Данила Гетманцева, главная цель закона — сделать так, чтобы человек не оставался один на один с проблемой. Фактически роль Пенсионного фонда Украины меняется: из органа, просто проверяющего документы, он должен стать тем, кто помогает их найти.

Теперь Пенсионный фонд обязан сообщать человеку о недостающих данных и разъяснить, что делать дальше. Кроме того — фонд получает доступ к разным государственным базам: налоговой, реестрам, другим информационным системам.

«То есть больше не нужно самостоятельно бегать по инстанциям — часть информации государство будет собирать самое», — отметил Гетманцева.

Защита от недобросовестных работодателей

Даже если взносы не уплачивались, но работодатель представлял отчетность, этот период могут быть отнесены к стажу для определения права на пенсию.

Также предусмотрено упрощение для «старого» стажа, особенно до 2000-х годов. Если трудовая книжка потеряна — подтвердить стаж можно через электронные реестры, а не только бумажные документы.

А если документов вообще нет?

Новый закон предусматривает несколько вариантов. Стаж можно подтвердить:

иными документами (справками, приказами, договорами);

свидетельскими показаниями (не менее двух человек, работавших вместе с вами);

через трибунал.

«Это особенно важно для людей, потерявших документы из-за войны или работавших на предприятиях, которых уже не существует», — подчеркнул народный депутат.

Напомним

В этом году для выхода на пенсию в 60 лет — нужно иметь не менее 33 лет стажа; в 63 года — не менее 23 лет; в 65 лет — не менее 15 лет.