Верховная Рада 9 апреля приняла закон «О внесении изменений в Закон Украины „Об общеобязательном государственном пенсионном страховании“ по подтверждению страхового стажа» (законопроект № 13705-д), который существенно изменяет правила подтверждения стажа.
ВР приняла закон, позволяющий получить страховой стаж за период, когда взносы не уплачивались — детали
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
По словам главы Налогового комитета
Теперь Пенсионный фонд обязан сообщать человеку о недостающих данных и разъяснить, что делать дальше. Кроме того — фонд получает доступ к разным государственным базам: налоговой, реестрам, другим информационным системам.
«То есть больше не нужно самостоятельно бегать по инстанциям — часть информации государство будет собирать самое», — отметил Гетманцева.
Защита от недобросовестных работодателей
Даже если взносы не уплачивались, но работодатель представлял отчетность, этот период могут быть отнесены к стажу для определения права на пенсию.
Также предусмотрено упрощение для «старого» стажа, особенно до 2000-х годов. Если трудовая книжка потеряна — подтвердить стаж можно через электронные реестры, а не только бумажные документы.
А если документов вообще нет?
Новый закон предусматривает несколько вариантов. Стаж можно подтвердить:
иными документами (справками, приказами, договорами);
свидетельскими показаниями (не менее двух человек, работавших вместе с вами);
через трибунал.
«Это особенно важно для людей, потерявших документы из-за войны или работавших на предприятиях, которых уже не существует», — подчеркнул народный депутат.
Напомним
В этом году для выхода на пенсию в 60 лет — нужно иметь не менее 33 лет стажа; в 63 года — не менее 23 лет; в 65 лет — не менее 15 лет.
Комментарии - 1