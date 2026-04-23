23 апреля 2026, 15:04

Bitget сотрудничает с Market Prophit для расширения возможностей социального трейдинга на основе данных

Виктория, Сейшелы, 23 апреля 2026 года —Bitget, крупнейшая в мире универсальная биржа (UEX), сегодня объявила о стратегической интеграции с Market Prophit — специализированной платформой криптотрейдинговой аналитики и обработки данных. Партнерство внедряет инструменты социального трейдинга на базе искусственного интеллекта, позволяющие пользователям автоматически реагировать на проверенные рыночные настроения, включая копирование высокоэффективных сигналов и открытие позиций против систематически ошибочных прогнозов.

Благодаря интеграции пользователи Bitget смогут автоматически копировать самые успешные социальные аккаунты или занимать противоположные позиции по отношению к исторически убыточным. Это создает структурированный подход к работе с социальными рыночными движениями, превращая как точные, так и ошибочные прогнозы в торговые стратегии.

ИИ Market Prophit анализирует миллионы публикаций в X (ранее Twitter), оценивая аккаунты на основе фактической точности прогнозов, а не количества подписчиков. Его первый AI-модуль социального копитрейдинга позволяет пользователям Bitget выявлять стабильно успешные аккаунты и автоматически реализовывать торговые стратегии, копируя сделки «позитивных» авторов и применяя стратегию «инверсного копирования» против «негативных».

«В Bitget мы стремимся создавать инструменты, которые помогают пользователям ориентироваться на все более динамичных рынках», — заявила генеральный директор Bitget Грейси Чен. «Интеграция Market Prophit помогает отделить влияние от реальной торговой эффективности и упрощает принятие решений на основе этих данных».

Интеграция также позволяет анализировать социальные сигналы на уровне отдельных активов, оценивая, какие аккаунты исторически демонстрировали точность в отношении конкретных токенов или сегментов рынка. Объединяя верификацию сигналов с их исполнением, Bitget расширяет свою систему копитрейдинга, делая ее более ориентированной на данные и менее зависимой от субъективных интерпретаций.

«Криптовалютные рынки движутся со скоростью социальных настроений, но большинство этих сигналов являются неструктурированными и шумными», — отметил Игорь Гонта, CEO Market Prophit. «Наше партнерство с Bitget преобразует этот шум в измеримые и торговые данные, предоставляя пользователям системный способ работать как с точными, так и с ошибочными прогнозами, открывая дополнительные возможности генерации альфы».

Интеграция усиливает рамки UEX-модели Bitget, связывая данные непосредственно с исполнением сделок и позволяя пользователям переходить от сигнала к торговле в рамках единого аккаунта на крипто- и токенизированных рынках. Market Prophit привносит структурированную аналитику и автоматизированный социальный трейдинг на уровень исполнения Bitget, преобразуя информацию в немедленные торговые действия.

Источник: Минфин
