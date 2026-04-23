Bitget публикует обновленный Proof of Reserves, поддерживая 130% обеспечение на мультиактивной платформе

Bitget , крупнейшая в мире универсальная биржа (UEX), опубликовала обновленный отчет Proof of Reserves (PoR), предоставляющий прозрачный срез балансов платформы по ключевым активам на фоне продолжающихся изменений рыночных условий.

Обновление охватывает BTC, ETH, USDT и USDC, при этом коэффициенты резервов и балансы кошельков публикуются вместе с криптографическими подтверждениями. Пользователи могут самостоятельно проверить свои активы через систему на основе дерева Меркла, используя анонимизированные идентификаторы для подтверждения включения без раскрытия персональных данных.

Согласно последним данным, пользовательские активы составляют 19 644 BTC, 221 628 ETH, 2 043 273 414 USDT и 164 266 093 USDC. Коэффициенты резервирования составляют 33% для BTC, 52% для ETH, 14% для USDT и 4% для USDC. Общий уровень резервов стабильно превышает показатель 1:1, обеспечивая полное покрытие всех отслеживаемых активов, при среднем коэффициенте резервов на уровне 130%.

«Рынки движутся быстро, но прозрачность не должна быть реактивной», — заявила генеральный директор Bitget Грейси Чен. «Proof of Reserves должен быть проверяемым в любой момент, а не только в периоды стабильности. Приоритет прост: пользователи должны всегда быть уверены, что их активы полностью обеспечены, независимо от направления рынка».

Публикация отчёта происходит на фоне продолжающейся реакции рынков на макроэкономические сигналы, изменения ликвидности и динамику позиционирования инвесторов. Proof of Reserves является одним из элементов более широкой модели безопасности, включающей фонд защиты платформы и регулярные раскрытия данных.

Как мультиактивная биржа, объединяющая криптовалюты, токенизированные активы и традиционные финансовые инструменты, Bitget делает акцент на поддержании надежных и проверяемых резервов для обеспечения стабильного покрытия всех классов активов. В совокупности эти механизмы направлены на то, чтобы платежеспособность платформы была измеримой, а не предположительной.

По мере развития модели Universal Exchange, объединяющей крипто- и традиционные рынки, прозрачность остается ключевым фактором масштабирования. Регулярные публикации PoR предоставляют пользователям надежную и проверенную точку отсчета в условиях всё более взаимосвязанных рынков.

