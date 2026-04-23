23 апреля 2026, 14:57

Bitget усиливает мультиактивную стратегию, заняв 2-е место в глобальном рейтинге бессрочных контрактов на акции в Q1 2026

Bitget, крупнейшая в мире универсальная биржа (UEX), заняла второе место в мире по доле рынка бессрочных контрактов на акции в первом квартале 2026 года согласно отчёту Crypto Exchange Report Q1 2026 от TokenInsight. Этот результат подчеркивает растущий интерес к деривативам, связанным с акциями, на фоне расширения спроса за пределы крипто-нативных активов в сторону более широкого рыночного экспонирования.

Более широкий сдвиг в сторону токенизированной и мультиактивной торговли все еще находится на ранней стадии, однако направление становится все более очевидным. Согласно отчёту, средний ежедневный объем торгов бессрочными контрактами на акции составил около $423 млн в течение квартала, отражая устойчивый рост сегмента. Эта тенденция соответствует стратегии Bitget в области токенизации TradFi, опубликованной в феврале 2026 года, где прогнозировалось, что годовой объем торгов акциями может вырасти с текущих $100−130 трлн до $160−200 трлн к 2030 году по мере перехода все большего числа акций в ончейн-среду.

Позиция Bitget отражает ранний выход компании в этот сегмент: бессрочные фьючерсы на акции были запущены в сентябре 2025 года. В Q1 2026 Bitget заняла 22,61% сегмента Stock Perpetuals, при среднем дневном объеме торгов $95,74 млн. Биржа последовательно укрепляет свои позиции в этой категории, демонстрируя переход индустрии к стратегии универсальной биржи (UEX) и способность обеспечивать более широкий доступ к рынкам через проверенную торговую инфраструктуру.

«Эта веха отражает не просто рост категории. Она показывает, что пользователи реагируют на более широкий сдвиг в том, как торговые платформы должны их обслуживать», — заявила генеральный директор Bitget Грейси Чен. «Наша цель — сделать Bitget платформой, где пользователи могут легко перемещаться между крипто- и традиционными активами. Наши результаты в сегменте Stock Perpetuals — это один из шагов в реализации долгосрочного видения».

Помимо бессрочных контрактов на акции, отчёт также отметил сильные позиции Bitget на более широком биржевом рынке. В Q1 2026 Bitget заняла пятое место в мире по общей доле рынка бирж, обеспечив 7,70% общего объёма торгов в индустрии. Её доля осталась стабильной квартал к кварталу, увеличившись на 0,02 п.п. несмотря на общее замедление рынка, что укрепило позицию Bitget в топ-5 среди конкурентов как в крипто-нативном сегменте, так и в развивающейся торговле, связанной с традиционными финансовыми инструментами.

Результаты Bitget в сегменте Stock Perpetuals отражают более широкую стратегию Universal Exchange, направленную на объединение криптовалют и расширенного доступа к рынкам в единой торговой среде. Платформа уже заняла лидирующие позиции в токенизированных акциях, а рост в сегменте бессрочных контрактов на акции указывает на дальнейшее развитие инфраструктуры, ликвидности и инструментов доступа, необходимых для перехода традиционных рынков в ончейн и крипто-экосистему.

Полный отчет доступен по ссылке.

Источник: Минфин
