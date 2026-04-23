Вклады украинцев в банках выросли на 29,4 млрд грн за квартал

По состоянию на 1 апреля 2026 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1 647,2 млрд грн, что на 29,4 млрд грн больше показателя в начале года. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

За год по сравнению с показателем по состоянию на 1 апреля 2025 года общий прирост вкладов граждан составил 254,4 млрд грн.

Из общей суммы вкладов физических лиц на 1 апреля 2026:

вклады в национальной валюте — 1 073,4 млрд грн (-9,7 млрд грн за март 2026);

вклады в иностранной валюте — 573,8 млрд грн (+5,8 млрд грн за март 2026 г.).

Доля ФЛП в структуре вкладчиков на 1 апреля 2026 года составила 3,2%, а в структуре суммы вкладов — 11,5%. Сумма их вкладов составила 189,5 млрд. грн. Отметим, что вклады физических лиц-предпринимателей подпадают под гарантии Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

На 1 апреля 2026 года распределение вкладов физических лиц в банковской системе по размерам выглядит так:

Структура вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) по срокам до погашения:

Распределение удельного веса вкладов физических лиц в разрезе групп банков:

В Фонде гарантирования напомнили, что во время действия в Украине военного положения и в течение трех месяцев после отмены или прекращения его действия на вклады физических лиц (в т.ч. ФЛП) в банках Украины распространяются 100% гарантии.

После истечения трехмесячного срока со дня отмены или прекращения действия военного положения максимальная сумма гарантированного возмещения для вкладчиков банков Украины составит 600 тыс. грн.