Пенсионный возраст в Украине де-факто уже повышается

Несмотря на отсутствие официальных решений Верховной Рады, в Украине фактически происходит рост пенсионного возраста. Главными двигателями этого процесса стали жесткие требования к страховому стажу и критическая ситуация на рынке труда, вызванная войной. Об этом в комментарии Укринформу сообщил первый заместитель председателя профильного комитета ВРУ Михаил Цымбалюк.

По его словам, формально планка ухода на пенсию остается неизменной, однако на практике украинцы выходят на заслуженный отдых позже.

Если в 60 лет человек не накопил 33 года страхового стажа, срок работы автоматически продлевается до 63 или 65 лет. Из-за низкого уровня выплат (около 2 млн. граждан получают минимальную пенсию в 2 600 грн) трудоустройство для пенсионеров становится вопросом физического выживания.

Рынок труда: пенсионеры вместо мобилизованных

Война радикально поменяла баланс спроса и предложения на рынке труда. Из-за мобилизации и миграции трудоспособного населения работодатели столкнулись с острым дефицитом кадров.

«Сегодня центры занятости имеют больше вакансий, чем желающих работать. Работодатели вынужденно возвращаются к привлечению пенсионеров», — отметил Цымбалюк.

Сейчас в Украине насчитывается около 2,8 млн. работающих пенсионеров, что существенно превышает показатели до полномасштабного вторжения.

Послевоенные вызовы и ветеранский фактор

Парламентарий подчеркнул, что после войны рынок ожидает новая трансформация. Она будет связана с двумя факторами:

Переквалификация — многие ветераны не захотят возвращаться к предыдущим профессиям.

Запросы на зарплату — демобилизованные граждане будут иметь более высокие ожидания оплаты труда и условий безопасности, что заставит бизнес пересматривать подходы к найму.

Цымбалюк также добавил, что действующий созыв Рады вряд ли пойдет на официальное повышение пенсионного возраста из-за непопулярности такого решения, хотя де-факто система уже адаптировалась к новым реалиям.