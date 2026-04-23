Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

23 апреля 2026, 13:32

Пенсионный возраст в Украине де-факто уже повышается

Несмотря на отсутствие официальных решений Верховной Рады, в Украине фактически происходит рост пенсионного возраста. Главными двигателями этого процесса стали жесткие требования к страховому стажу и критическая ситуация на рынке труда, вызванная войной. Об этом в комментарии Укринформу сообщил первый заместитель председателя профильного комитета ВРУ Михаил Цымбалюк.

Фото: Михаил Цымбалюк

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

По его словам, формально планка ухода на пенсию остается неизменной, однако на практике украинцы выходят на заслуженный отдых позже.

Если в 60 лет человек не накопил 33 года страхового стажа, срок работы автоматически продлевается до 63 или 65 лет. Из-за низкого уровня выплат (около 2 млн. граждан получают минимальную пенсию в 2 600 грн) трудоустройство для пенсионеров становится вопросом физического выживания.

Рынок труда: пенсионеры вместо мобилизованных

Война радикально поменяла баланс спроса и предложения на рынке труда. Из-за мобилизации и миграции трудоспособного населения работодатели столкнулись с острым дефицитом кадров.

«Сегодня центры занятости имеют больше вакансий, чем желающих работать. Работодатели вынужденно возвращаются к привлечению пенсионеров», — отметил Цымбалюк.

Сейчас в Украине насчитывается около 2,8 млн. работающих пенсионеров, что существенно превышает показатели до полномасштабного вторжения.

Послевоенные вызовы и ветеранский фактор

Парламентарий подчеркнул, что после войны рынок ожидает новая трансформация. Она будет связана с двумя факторами:

  • Переквалификация — многие ветераны не захотят возвращаться к предыдущим профессиям.
  • Запросы на зарплату — демобилизованные граждане будут иметь более высокие ожидания оплаты труда и условий безопасности, что заставит бизнес пересматривать подходы к найму.

Цымбалюк также добавил, что действующий созыв Рады вряд ли пойдет на официальное повышение пенсионного возраста из-за непопулярности такого решения, хотя де-факто система уже адаптировалась к новым реалиям.

Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Комментировать

Комментарии - 5

+
+68
BigBend
23 апреля 2026, 13:50
#
Правильно, плати податки пенсіонерам зараз, щоб до своєї пенсії ніколи не дожити.
+
+30
kadaad1988
23 апреля 2026, 13:55
#
Пенсионеры на тебя до того работали.
+
0
Moonlighter
23 апреля 2026, 14:28
#
У попередніх поколінь по суті не було вибору. Економіка була іншою- держава як єдиний гарант, мінімум інструментів для накопичення, жодної реальної диверсифікації.

Зараз ситуація інша: є глобальні ринки, інвестиції, крипта, бізнес, нерухомість — варіантів значно більше. Тому для багатьох людей до 40 пенсія як єдине джерело доходу взагалі не виглядає надійною стратегією. Вони не розраховують на державу, а намагаються самі створити собі фінансову подушку й дохід на майбутнє. І це по суті логічна адаптація до нової реальності.
+
0
Qwerty1999
23 апреля 2026, 14:24
#
Щоб мати право на пенсію — потрібно платити ЕСВ до ПФУ.

Наприклад, сплата ПДФО з доходів від оренди нерухомості
або доходів від перепродажу китайских товарів на ОЛХ на
пенсію та страховий стаж ніяк не впливає.
+
+68
korvin29
23 апреля 2026, 14:08
#
Копить нужно самостоятельно на пенсию, делая такие накопления, чтоб государство не могло до них добраться/обесценить и не верить в пенсионное обеспечение от государства, тк при текущей ситуации в стране и текущей демографии, то с завершением помощи от ЕС (а оно будет завершено после завершения войны), закончатся и пенсии (пенсию в 20−50$ я за пенсию не считаю).
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает GuitarHero и 114 незарегистрированных посетителей.
