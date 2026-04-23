В Украине разоблачили схему хищения 447 млн грн в «Укрэнерго»

В Украине правоохранительные органы разоблачили преступную группу, которая в течение 2022−2024 годов присваивала средства государственного предприятия «Укрэнерго». Пятерым участникам схемы уже объявлено о подозрении. Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Организатором схемы оказался учредитель и фактический контролер частных энергоснабжающих компаний, через которые реализовывалась электроэнергия. Мужчина привлек к схеме четырех участников рынка и создал сеть подконтрольных компаний. Через них они снабжали электроэнергию конечным потребителям и системно манипулировали прогнозами потребления.

Злоумышленники сознательно занижали потребности в электроэнергии, зная, что фактическое потребление будет значительно больше. То есть «на бумаге» показывали, что электроэнергии нужно мало, а на самом деле продавали гораздо больше.

В результате возникал дефицит — разница между задекларированным и реально использованным. Этот дефицит автоматически покрывало государство, чтобы потребители не остались без света.

В то же время, участники схемы получали от потребителей полную оплату за поставленную электроэнергию. Однако вместо расчетов с государством эти средства выводили через подконтрольные компании и физических лиц-предпринимателей, фактически присваивая их.

Долг перед Укрэнерго они не гасили, а наоборот искусственно накапливали, доводили компании до безнадежной задолженности и начинали процедуру банкротства. Дальше схема повторялась уже с новыми обществами. Совокупный ущерб государству оценивается в 447 миллионов гривен.





Все участники схемы сообщены о подозрении по ч. 5 ст. 191 У К Украины . Организатору дополнительно инкриминировано ч. 3 ст. 27 У К Украины . Решается вопрос об избрании им мер предосторожности.

В настоящее время правоохранители проверяют дополнительные эпизоды и возможные аналогичные убытки за 2025−2026 годы. Следствие продолжается.