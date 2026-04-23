Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

23 апреля 2026, 12:34 Читати українською

В Украине разоблачили схему хищения 447 млн грн в «Укрэнерго»

В Украине правоохранительные органы разоблачили преступную группу, которая в течение 2022−2024 годов присваивала средства государственного предприятия «Укрэнерго». Пятерым участникам схемы уже объявлено о подозрении. Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Подробности

Организатором схемы оказался учредитель и фактический контролер частных энергоснабжающих компаний, через которые реализовывалась электроэнергия. Мужчина привлек к схеме четырех участников рынка и создал сеть подконтрольных компаний. Через них они снабжали электроэнергию конечным потребителям и системно манипулировали прогнозами потребления.

Злоумышленники сознательно занижали потребности в электроэнергии, зная, что фактическое потребление будет значительно больше. То есть «на бумаге» показывали, что электроэнергии нужно мало, а на самом деле продавали гораздо больше.

В результате возникал дефицит — разница между задекларированным и реально использованным. Этот дефицит автоматически покрывало государство, чтобы потребители не остались без света.

В то же время, участники схемы получали от потребителей полную оплату за поставленную электроэнергию. Однако вместо расчетов с государством эти средства выводили через подконтрольные компании и физических лиц-предпринимателей, фактически присваивая их.

Долг перед Укрэнерго они не гасили, а наоборот искусственно накапливали, доводили компании до безнадежной задолженности и начинали процедуру банкротства. Дальше схема повторялась уже с новыми обществами. Совокупный ущерб государству оценивается в 447 миллионов гривен.



Все участники схемы сообщены о подозрении по ч. 5 ст. 191 У К Украины. Организатору дополнительно инкриминировано ч. 3 ст. 27 У К Украины. Решается вопрос об избрании им мер предосторожности.

В настоящее время правоохранители проверяют дополнительные эпизоды и возможные аналогичные убытки за 2025−2026 годы. Следствие продолжается.

Автор:
Роман Мирончук
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
Унилий Бетменцев
23 апреля 2026, 13:05
#
Це ж було вже
+
0
kadaad1988
23 апреля 2026, 13:14
#
А когда тарифы снизят?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
