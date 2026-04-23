23 апреля 2026, 11:37 Читати українською

Брак за границей: действителен ли он в Украине

Сотни тысяч украинцев находятся за пределами страны, где создают семьи и регистрируют браки. Однако чтобы иностранное свидетельство имело юридическую силу в Украине, необходимо придерживаться определенных правовых процедур. Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.

Брак за границей: как легализовать отношения в Украине
Когда брак, заключенный за границей, считается действительным?

Согласно законодательству Украина признает браки, оформленные по праву другого государства. Главное условие для граждан Украины — чтобы не были нарушены нормы Семейного кодекса (например, о возрасте или наличии другого действительного брака).

Что нужно сделать для признания документа в Украине:

  • На документе должен быть проставлен апостиль или пройдена процедура консульской легализации. Исключение: Страны, с которыми у Украины есть договоры о правовой помощи (Польша, Литва, Латвия, Эстония и т. п.) — для них дополнительное удостоверение не требуется.
  • Документ необходимо перевести на украинский язык и засвидетельствовать перевод нотариально.

Альтернатива: Регистрация через консульство

Украинцы могут зарегистрировать брак прямо по украинскому праву в дипломатических представительствах или консульских учреждениях. В период военного положения перечень учреждений, имеющих доступ в Государственный реестр актов гражданского состояния, расширен. Это позволяет получить свидетельство украинского образца, находясь в другой стране.

Брак в «Дие»

Для тех, кто не хочет заниматься бумажной волокитой за границей, доступна услуга «Брак онлайн». Это экспериментальный проект, позволяющий:

  • Подать заявление через портал или приложение «Дия».
  • Провести церемонию в режиме реального времени через видеосвязь.
  • Получить свидетельство по почте (доставка производится по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий и зон активных боевых действий).

Услугой могут воспользоваться граждане Украины от 18 лет, имеющие цифровой паспорт и налоговый номер (РНОКПП).

Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Новости по теме
Все новости
