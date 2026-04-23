Нефть снова дорожает: Brent превысила $100 из-за провала переговоров США и Ирана

В четверг, 23 апреля, мировые цены на нефть продолжили рост, прибавив более $1. Главными причинами стали останов мирных переговоров между Вашингтоном и Тегераном, а также усиление напряжения в Ормузском проливе — ключевой артерии мирового экспорта топлива. Об этом сообщает Reuters.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Динамика цен

По состоянию на 09:30 фьючерсы на Brent подорожали на $1,26 (1,2%) — до $103,17 за баррель. Американская нефть WTI также выросла — на $1,20 (1,3%), до $94,16 за баррель.

Цены получили дополнительный импульс после обнародования данных из США, где запасы бензина и дистиллятов сократились значительно значительнее, чем ожидали аналитики.

Дипломатический тупик

Аналитики ING отмечают, что рынок нефти пересматривает свои ожидания на фоне затягивания переговоров в Персидском заливе. По их словам, надежды на скорейшее урегулирование ослабевают, а инциденты с судами в Ормузском проливе свидетельствуют о длительных перебоях со снабжением.

Несмотря на продолжение режима прекращения огня по инициативе президента США Дональда Трампа, обе стороны продолжают ограничивать транзит через пролив, который до начала войны обеспечивал около 20% мировых поставок нефти.

Напряженность в регионе усилилась после того, как Иран задержал два судна в акватории пролива, а США сохраняют морскую блокаду иранской торговли. В Тегеране заявляют, что полноценное прекращение огня возможно только после его отмены.

В то же время американские военные перехватили по меньшей мере три танкера под иранским флагом в азиатских водах и изменили их маршрут.

США бьют рекорды экспорта

На фоне дефицита нефти с Ближнего Востока европейские и азиатские страны массово переходят на американское сырье.

Общий экспорт нефти и нефтепродуктов из США вырос до исторического максимума — 12,88 млн баррелей в сутки.

Запасы бензина в США упали на 4,6 млн баррелей, в то время как аналитики ожидали сокращения на 1,5 млн баррелей. Запасы дистиллятов сократились на 3,4 млн баррелей по сравнению с ожиданиями падения на 2,5 млн баррелей.