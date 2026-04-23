ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
23 апреля 2026, 11:05 Читати українською

Нефть снова дорожает: Brent превысила $100 из-за провала переговоров США и Ирана

В четверг, 23 апреля, мировые цены на нефть продолжили рост, прибавив более $1. Главными причинами стали останов мирных переговоров между Вашингтоном и Тегераном, а также усиление напряжения в Ормузском проливе — ключевой артерии мирового экспорта топлива. Об этом сообщает Reuters.

Нефть снова дорожает: Brent превысила $100 из-за провала переговоров США и Ирана
Динамика цен

По состоянию на 09:30 фьючерсы на Brent подорожали на $1,26 (1,2%) — до $103,17 за баррель. Американская нефть WTI также выросла — на $1,20 (1,3%), до $94,16 за баррель.

Цены получили дополнительный импульс после обнародования данных из США, где запасы бензина и дистиллятов сократились значительно значительнее, чем ожидали аналитики.

Дипломатический тупик

Аналитики ING отмечают, что рынок нефти пересматривает свои ожидания на фоне затягивания переговоров в Персидском заливе. По их словам, надежды на скорейшее урегулирование ослабевают, а инциденты с судами в Ормузском проливе свидетельствуют о длительных перебоях со снабжением.

Несмотря на продолжение режима прекращения огня по инициативе президента США Дональда Трампа, обе стороны продолжают ограничивать транзит через пролив, который до начала войны обеспечивал около 20% мировых поставок нефти.

Напряженность в регионе усилилась после того, как Иран задержал два судна в акватории пролива, а США сохраняют морскую блокаду иранской торговли. В Тегеране заявляют, что полноценное прекращение огня возможно только после его отмены.

В то же время американские военные перехватили по меньшей мере три танкера под иранским флагом в азиатских водах и изменили их маршрут.

США бьют рекорды экспорта

На фоне дефицита нефти с Ближнего Востока европейские и азиатские страны массово переходят на американское сырье.

Общий экспорт нефти и нефтепродуктов из США вырос до исторического максимума — 12,88 млн баррелей в сутки.

Запасы бензина в США упали на 4,6 млн баррелей, в то время как аналитики ожидали сокращения на 1,5 млн баррелей. Запасы дистиллятов сократились на 3,4 млн баррелей по сравнению с ожиданиями падения на 2,5 млн баррелей.

Роман Мирончук
