Курс на четверг: доллар в банках подешевел на 5 копеек, евро — на 15 копеек

В четверг, 23 апреля, на наличном рынке средний курс доллара снизился на 5 копеек в покупке и на 4 копейки в продаже. Евро потерял 10 копеек в покупке и 15 копеек в продаже.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменных пунктах не изменился. Евро в покупке подешевел на 8 копеек, а в продаже не изменился.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 43,65−44,15 грн. Евро покупают за 51,30 грн, а продают за 51,95 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 43,75−43,85, евро — 51,42−51,70 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 43,91−43,94 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 51,39−51,41 грн/евро.

