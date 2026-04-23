В четверг, 23 апреля, на наличном рынке средний курс доллара снизился на 5 копеек в покупке и на 4 копейки в продаже. Евро потерял 10 копеек в покупке и 15 копеек в продаже.
Курс на четверг: доллар в банках подешевел на 5 копеек, евро — на 15 копеек
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Валютный рынок
Средний курс доллара в обменных пунктах не изменился. Евро в покупке подешевел на 8 копеек, а в продаже не изменился.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 43,65−44,15 грн. Евро покупают за 51,30 грн, а продают за 51,95 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 43,75−43,85, евро — 51,42−51,70 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 43,91−43,94 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 51,39−51,41 грн/евро.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии